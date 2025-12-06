https://1prime.ru/20251206/spg-865281411.html

В Катаре рассказали о последствиях роста производства СПГ

В Катаре рассказали о последствиях роста производства СПГ

ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Планируемое увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть, заявил в субботу министр финансов Катара Али аль-Кувари. "Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в 2027 году смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть", - сказал он, выступая на дискуссионном форуме Doha forum в Катаре. По его словам, взвешенная фискальная политика Катара означает, что ему не нужно прибегать к долговым рынкам для покрытия своих расходов. Ранее на форуме госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что запуск дополнительных мощностей производства СПГ в стране запланировано на третий квартал 2026 года, что позволит увеличить производство СПГ с нынешних 77 до 126 миллионов тонн в год.

катар

