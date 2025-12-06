Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Катаре рассказали о последствиях роста производства СПГ - 06.12.2025
В Катаре рассказали о последствиях роста производства СПГ
энергетика
газ
катар
спг
нефть
ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Планируемое увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть, заявил в субботу министр финансов Катара Али аль-Кувари. "Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в 2027 году смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть", - сказал он, выступая на дискуссионном форуме Doha forum в Катаре. По его словам, взвешенная фискальная политика Катара означает, что ему не нужно прибегать к долговым рынкам для покрытия своих расходов. Ранее на форуме госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что запуск дополнительных мощностей производства СПГ в стране запланировано на третий квартал 2026 года, что позволит увеличить производство СПГ с нынешних 77 до 126 миллионов тонн в год.
газ, катар, спг, нефть
Энергетика, Газ, КАТАР, СПГ, Нефть
В Катаре рассказали о последствиях роста производства СПГ

ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Планируемое увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть, заявил в субботу министр финансов Катара Али аль-Кувари.
"Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в 2027 году смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть", - сказал он, выступая на дискуссионном форуме Doha forum в Катаре.
По его словам, взвешенная фискальная политика Катара означает, что ему не нужно прибегать к долговым рынкам для покрытия своих расходов.
Ранее на форуме госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что запуск дополнительных мощностей производства СПГ в стране запланировано на третий квартал 2026 года, что позволит увеличить производство СПГ с нынешних 77 до 126 миллионов тонн в год.
СПГ танкер - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Катар ожидает рост спроса на СПГ до 600-700 миллионов тонн в год
