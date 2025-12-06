Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Украина обсудили итоги переговоров по Украине - 06.12.2025, ПРАЙМ
США и Украина обсудили итоги переговоров по Украине
США и Украина обсудили итоги переговоров по Украине - 06.12.2025, ПРАЙМ
США и Украина обсудили итоги переговоров по Украине
США на встрече с делегацией Украины обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил госдеп. | 06.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. США на встрече с делегацией Украины обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил госдеп. "Участники обсудили итоги недавней встречи американской стороны с российской и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны", - говорится в заявлении. Делегации США и Киева согласились, что реальный прогресс к соглашению об урегулировании зависит от, по их мнению, серьезной готовности РФ показать приверженность миру. Также обсуждались вопросы послевоенного восстановления Украины, совместных американо-украинских экономических инициатив и долгосрочных проектов восстановления. Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
россия, мировая экономика, сша, украина, рф, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, совбез
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Совбез
02:38 06.12.2025 (обновлено: 02:41 06.12.2025)
 
США и Украина обсудили итоги переговоров по Украине

Госдеп: США на встрече с делегацией Украины обсудили итоги переговоров о мире

ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. США на встрече с делегацией Украины обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил госдеп.
"Участники обсудили итоги недавней встречи американской стороны с российской и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны", - говорится в заявлении.
Делегации США и Киева согласились, что реальный прогресс к соглашению об урегулировании зависит от, по их мнению, серьезной готовности РФ показать приверженность миру.
Также обсуждались вопросы послевоенного восстановления Украины, совместных американо-украинских экономических инициатив и долгосрочных проектов восстановления.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
 
