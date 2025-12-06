https://1prime.ru/20251206/ssha-865268731.html
США и Украина обсудили итоги переговоров по Украине
ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. США на встрече с делегацией Украины обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил госдеп. "Участники обсудили итоги недавней встречи американской стороны с российской и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны", - говорится в заявлении. Делегации США и Киева согласились, что реальный прогресс к соглашению об урегулировании зависит от, по их мнению, серьезной готовности РФ показать приверженность миру. Также обсуждались вопросы послевоенного восстановления Украины, совместных американо-украинских экономических инициатив и долгосрочных проектов восстановления. Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. США на встрече с делегацией Украины обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил госдеп.
"Участники обсудили итоги недавней встречи американской стороны с российской и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны", - говорится в заявлении.
Делегации США и Киева согласились, что реальный прогресс к соглашению об урегулировании зависит от, по их мнению, серьезной готовности РФ показать приверженность миру.
Также обсуждались вопросы послевоенного восстановления Украины, совместных американо-украинских экономических инициатив и долгосрочных проектов восстановления.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.