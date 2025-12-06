https://1prime.ru/20251206/syrskiy-865275480.html

Сырский сделал важное заявление о территориях

Сырский сделал важное заявление о территориях - 06.12.2025, ПРАЙМ

Сырский сделал важное заявление о территориях

Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути урегулирования конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T10:58+0300

2025-12-06T10:58+0300

2025-12-06T10:58+0300

спецоперация на украине

украина

киев

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути урегулирования конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше. Об этом он заявил в интервью Sky News."В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения", — утверждает он.Сырский добавил, что сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры. При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что ресурсы для этого имеются, но при этом попросил у европейцев предоставить дополнительную помощь, "в случае необходимости".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

https://1prime.ru/20251205/makron-865242220.html

https://1prime.ru/20251205/sikorskiy-865248718.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, всу