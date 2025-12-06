Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сырский сделал важное заявление о территориях - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251206/syrskiy-865275480.html
Сырский сделал важное заявление о территориях
Сырский сделал важное заявление о территориях - 06.12.2025, ПРАЙМ
Сырский сделал важное заявление о территориях
Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути урегулирования конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T10:58+0300
2025-12-06T10:58+0300
спецоперация на украине
украина
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути урегулирования конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше. Об этом он заявил в интервью Sky News."В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения", — утверждает он.Сырский добавил, что сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры. При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что ресурсы для этого имеются, но при этом попросил у европейцев предоставить дополнительную помощь, "в случае необходимости".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20251205/makron-865242220.html
https://1prime.ru/20251205/sikorskiy-865248718.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ВСУ
10:58 06.12.2025
 
Сырский сделал важное заявление о территориях

Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Александр Сырский . Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути урегулирования конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше. Об этом он заявил в интервью Sky News.
"В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения", — утверждает он.
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:51
Сырский добавил, что сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры. При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что ресурсы для этого имеются, но при этом попросил у европейцев предоставить дополнительную помощь, "в случае необходимости".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Сикорский резко набросился на Зеленского
Вчера, 16:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала