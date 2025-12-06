https://1prime.ru/20251206/terminaly-865269152.html

Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись из-за непогоды

Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий.

КАИР, 6 дек - ПРАЙМ. Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий. "Ливийские нефтяные терминалы Зувейтина, Рас-Лануф, Эс-Сидра и Брега были вынуждены закрыться из-за плохой погоды", - говорится в сообщении агентства. По информации ливийских СМИ, в пятницу вечером проливные дожди обрушились на восток Ливии.

2025

