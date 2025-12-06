Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись из-за непогоды - 06.12.2025
Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись из-за непогоды
КАИР, 6 дек - ПРАЙМ. Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий. "Ливийские нефтяные терминалы Зувейтина, Рас-Лануф, Эс-Сидра и Брега были вынуждены закрыться из-за плохой погоды", - говорится в сообщении агентства. По информации ливийских СМИ, в пятницу вечером проливные дожди обрушились на восток Ливии.
03:20 06.12.2025
 
Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись из-за непогоды

Рейтер: крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись из-за непогоды

КАИР, 6 дек - ПРАЙМ. Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий.
"Ливийские нефтяные терминалы Зувейтина, Рас-Лануф, Эс-Сидра и Брега были вынуждены закрыться из-за плохой погоды", - говорится в сообщении агентства.
По информации ливийских СМИ, в пятницу вечером проливные дожди обрушились на восток Ливии.
 
Заголовок открываемого материала