Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251206/udar-865285721.html
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии - 06.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии
Вооруженные силы России атаковали энергетические объекты Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T22:36+0300
2025-12-06T22:36+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
киевская область
запад
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы России атаковали энергетические объекты Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Были также удары по предприятиям Киевской области &lt;...&gt; Основные цели этих ударов вновь связаны с энергетикой", — написал он.Зеленский уточнил, что объекты в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях также пострадали.Глава киевского режима вновь призвал Запад предоставить дополнительную военную помощь и усилить санкции в отношении Москвы.Ранее Министерство обороны сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты провели массированный удар, в том числе используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Целями стали предприятия ВПК Украины, а также объекты их энергетического комплекса и портовая инфраструктура ВСУ
https://1prime.ru/20251206/zelenskiy-865285542.html
https://1prime.ru/20251206/syrskiy-865275480.html
украина
киевская область
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, киевская область, запад, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, Киевская область, ЗАПАД, Владимир Зеленский, ВСУ
22:36 06.12.2025
 
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии

Зеленский запросил военную помощь после ударов российской армии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы России атаковали энергетические объекты Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Были также удары по предприятиям Киевской области <...> Основные цели этих ударов вновь связаны с энергетикой", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Зеленский заявил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером
22:06
Зеленский уточнил, что объекты в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях также пострадали.
Глава киевского режима вновь призвал Запад предоставить дополнительную военную помощь и усилить санкции в отношении Москвы.
Ранее Министерство обороны сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты провели массированный удар, в том числе используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Целями стали предприятия ВПК Украины, а также объекты их энергетического комплекса и портовая инфраструктура ВСУ
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Сырский сделал важное заявление о территориях
10:58
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАКиевская областьЗАПАДВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала