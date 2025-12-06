https://1prime.ru/20251206/udar-865285721.html

Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии

Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии - 06.12.2025, ПРАЙМ

Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии

Вооруженные силы России атаковали энергетические объекты Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 06.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы России атаковали энергетические объекты Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Были также удары по предприятиям Киевской области <...> Основные цели этих ударов вновь связаны с энергетикой", — написал он.Зеленский уточнил, что объекты в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях также пострадали.Глава киевского режима вновь призвал Запад предоставить дополнительную военную помощь и усилить санкции в отношении Москвы.Ранее Министерство обороны сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты провели массированный удар, в том числе используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Целями стали предприятия ВПК Украины, а также объекты их энергетического комплекса и портовая инфраструктура ВСУ

