На Западе сделали заявление из-за произошедшего в конфликте на Украине

2025-12-06T11:01+0300

2025-12-06T11:01+0300

2025-12-06T11:30+0300

спецоперация на украине

украина

европа

запад

дональд трамп

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу, пишет Bloomberg."В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику… Она появилась как раз в тот момент, когда война России и Украины вступает в потенциально решающую фазу", — говорится в публикации.В материале отмечается беспокойство ЕС, так как Вашингтон хочет заключить соглашение, разработанное совместно с Москвой, которое стало бы капитуляцией Запада.Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.

