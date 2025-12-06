Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление из-за произошедшего в конфликте на Украине - 06.12.2025
Спецоперация на Украине
На Западе сделали заявление из-за произошедшего в конфликте на Украине
На Западе сделали заявление из-за произошедшего в конфликте на Украине - 06.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление из-за произошедшего в конфликте на Украине
США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу, пишет Bloomberg."В 33-страничной Стратегии национальной... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T11:01+0300
2025-12-06T11:30+0300
спецоперация на украине
украина
европа
запад
дональд трамп
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу, пишет Bloomberg."В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику… Она появилась как раз в тот момент, когда война России и Украины вступает в потенциально решающую фазу", — говорится в публикации.В материале отмечается беспокойство ЕС, так как Вашингтон хочет заключить соглашение, разработанное совместно с Москвой, которое стало бы капитуляцией Запада.Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
украина
европа
запад
украина, европа, запад, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Дональд Трамп
11:01 06.12.2025 (обновлено: 11:30 06.12.2025)
 
На Западе сделали заявление из-за произошедшего в конфликте на Украине

Bloomberg: украинский конфликт вступает в решающую фазу

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу, пишет Bloomberg.

"В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику… Она появилась как раз в тот момент, когда война России и Украины вступает в потенциально решающую фазу", — говорится в публикации.
В материале отмечается беспокойство ЕС, так как Вашингтон хочет заключить соглашение, разработанное совместно с Москвой, которое стало бы капитуляцией Запада.

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАЗАПАДДональд Трамп
 
 
