У Украины уйдут недели на восстановление энергосистемы, заявили в Укрэнерго - 06.12.2025
У Украины уйдут недели на восстановление энергосистемы, заявили в Укрэнерго
2025-12-06T22:53+0300
2025-12-06T22:53+0300
энергетика
рф
украина
дмитрий песков
укрэнерго
всу
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. У Украины уйдут недели на улучшение состояния энергосистемы страны после ударов ВС РФ по её объектам, заявил глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко. "Мы говорим не про дни, мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления (энергоснабжения -ред.)", - заявил Зайченко в эфире украинского новостного телемарафона. Как добавил Зайченко, сейчас ситуация с электроснабжением в стране "достаточно сложная": вместо планировавшихся 4-8, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12-16 часов. Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Как позднее заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора страны Анатолий Замулко, Украина была вынуждена снизить генерацию на своих АЭС после ударов ВС РФ по объектам энергетики в ночь на субботу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
рф, украина, дмитрий песков, укрэнерго, всу
Энергетика, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Укрэнерго, ВСУ
22:53 06.12.2025
 
У Украины уйдут недели на восстановление энергосистемы, заявили в Укрэнерго

Глава Укрэнерго: у Украины уйдут недели на восстановление энергосистемы

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
Украинский флаг. Архивное фото
© Unsplash/Anastasiia Krutota
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. У Украины уйдут недели на улучшение состояния энергосистемы страны после ударов ВС РФ по её объектам, заявил глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Мы говорим не про дни, мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления (энергоснабжения -ред.)", - заявил Зайченко в эфире украинского новостного телемарафона.
Как добавил Зайченко, сейчас ситуация с электроснабжением в стране "достаточно сложная": вместо планировавшихся 4-8, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12-16 часов.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Как позднее заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора страны Анатолий Замулко, Украина была вынуждена снизить генерацию на своих АЭС после ударов ВС РФ по объектам энергетики в ночь на субботу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
ЭнергетикаРФУКРАИНАДмитрий ПесковУкрэнергоВСУ
 
 
