Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колумбийскому обществу известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251206/vsu-865270734.html
Колумбийскому обществу известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ
Колумбийскому обществу известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ - 06.12.2025, ПРАЙМ
Колумбийскому обществу известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ
Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T07:16+0300
2025-12-06T07:16+0300
общество
экономика
россия
колумбия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865270734.jpg?1764994566
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. "Колумбийскому населению уже достаточно хорошо известно, каким образом киевский режим относится к их соотечественникам – соответствующие видеоматериалы с детальным описанием реальной ситуации распространяли на цифровых площадках и сами наемники, и, порой, президент страны Густаво Петро", - отметил глава дипмиссии. Собеседник агентства полагает, что результаты недавнего голосования по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, поддержанного 94 депутатами при 17 голосах против, свидетельствуют об осознании колумбийскими парламентариями и обществом остроты проблемы наемничества их соотечественников на Украине и в других странах мира. При этом Тавдумадзе выразил надежду, что колумбийское правительство будет активнее бороться с проблемой вербовки наемников, ведущейся прямо на территории этой южноамериканской страны. "Надеемся, что присоединение Боготы к конвенции о запрете наемничества подтолкнет местные власти к активному противодействию работе по вербовке на территории страны новых наемников", - заявил он. Одновременно с этим посол признал, что присоединение Колумбии к конвенции – это не панацея, а лишь шаг, которым создается необходимая нормативно-правовая база для дальнейшей работы властей в данной сфере. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.​
колумбия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, колумбия, украина, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, КОЛУМБИЯ, УКРАИНА, ВСУ
07:16 06.12.2025
 
Колумбийскому обществу известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ

Посол Тавдумадзе: Колумбийскому обществу известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
"Колумбийскому населению уже достаточно хорошо известно, каким образом киевский режим относится к их соотечественникам – соответствующие видеоматериалы с детальным описанием реальной ситуации распространяли на цифровых площадках и сами наемники, и, порой, президент страны Густаво Петро", - отметил глава дипмиссии.
Собеседник агентства полагает, что результаты недавнего голосования по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, поддержанного 94 депутатами при 17 голосах против, свидетельствуют об осознании колумбийскими парламентариями и обществом остроты проблемы наемничества их соотечественников на Украине и в других странах мира.
При этом Тавдумадзе выразил надежду, что колумбийское правительство будет активнее бороться с проблемой вербовки наемников, ведущейся прямо на территории этой южноамериканской страны.
"Надеемся, что присоединение Боготы к конвенции о запрете наемничества подтолкнет местные власти к активному противодействию работе по вербовке на территории страны новых наемников", - заявил он.
Одновременно с этим посол признал, что присоединение Колумбии к конвенции – это не панацея, а лишь шаг, которым создается необходимая нормативно-правовая база для дальнейшей работы властей в данной сфере.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.​
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКОЛУМБИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала