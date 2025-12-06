https://1prime.ru/20251206/vsu-865270734.html

Колумбийскому обществу известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ

2025-12-06T07:16+0300

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. "Колумбийскому населению уже достаточно хорошо известно, каким образом киевский режим относится к их соотечественникам – соответствующие видеоматериалы с детальным описанием реальной ситуации распространяли на цифровых площадках и сами наемники, и, порой, президент страны Густаво Петро", - отметил глава дипмиссии. Собеседник агентства полагает, что результаты недавнего голосования по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, поддержанного 94 депутатами при 17 голосах против, свидетельствуют об осознании колумбийскими парламентариями и обществом остроты проблемы наемничества их соотечественников на Украине и в других странах мира. При этом Тавдумадзе выразил надежду, что колумбийское правительство будет активнее бороться с проблемой вербовки наемников, ведущейся прямо на территории этой южноамериканской страны. "Надеемся, что присоединение Боготы к конвенции о запрете наемничества подтолкнет местные власти к активному противодействию работе по вербовке на территории страны новых наемников", - заявил он. Одновременно с этим посол признал, что присоединение Колумбии к конвенции – это не панацея, а лишь шаг, которым создается необходимая нормативно-правовая база для дальнейшей работы властей в данной сфере. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.​

