2025-12-06
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийскому обществу хорошо известно, как обращаются с их согражданами в ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
"Колумбийскому населению уже достаточно хорошо известно, каким образом киевский режим относится к их соотечественникам – соответствующие видеоматериалы с детальным описанием реальной ситуации распространяли на цифровых площадках и сами наемники, и, порой, президент страны Густаво Петро", - отметил глава дипмиссии.
Собеседник агентства полагает, что результаты недавнего голосования по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, поддержанного 94 депутатами при 17 голосах против, свидетельствуют об осознании колумбийскими парламентариями и обществом остроты проблемы наемничества их соотечественников на Украине и в других странах мира.
При этом Тавдумадзе выразил надежду, что колумбийское правительство будет активнее бороться с проблемой вербовки наемников, ведущейся прямо на территории этой южноамериканской страны.
"Надеемся, что присоединение Боготы к конвенции о запрете наемничества подтолкнет местные власти к активному противодействию работе по вербовке на территории страны новых наемников", - заявил он.
Одновременно с этим посол признал, что присоединение Колумбии к конвенции – это не панацея, а лишь шаг, которым создается необходимая нормативно-правовая база для дальнейшей работы властей в данной сфере.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
общество, россия, колумбия, украина, всу
Общество, Экономика, РОССИЯ, КОЛУМБИЯ, УКРАИНА, ВСУ
