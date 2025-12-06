https://1prime.ru/20251206/zapad-865268279.html

"Будут на коленях": на Западе поделились деталями противостояния с Москвой

Активные действия России на украинском фронте стали причиной экономического краха для западных держав — их финансовая поддержка Киева и стремление навредить... | 06.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Активные действия России на украинском фронте стали причиной экономического краха для западных держав — их финансовая поддержка Киева и стремление навредить Москве оказались тщетными, сообщает норвежское издание Steigan."Поражение на Украине вызовет волны "землетрясений" по всей Европе. После проигранной войны они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой. <…> С 2022 года ЕС выделил более 177 миллиардов евро на поддержку Украины, в том числе 30,6 миллиарда евро только в 2025 году. Когда конфликт закончится победой России, все это будет считаться потерянными инвестициями", — отмечает автор материала.Он считает, что продолжающиеся антироссийские санкции утратили свою значимость. Даже администрация бывшего президента США Дональда Трампа, согласно материалу, осознала неэффективность этого подхода."Министр финансов США тихо признал, что Америка не сможет сокрушить экономику России. Европейская элита, включая Лондон, Брюссель и Берлин, не смогла осознать масштаб "проигранной войны" на Украине. Скотт Бессент (министр финансов США. — Прим. ред.), <…> указывает на 19 раундов санкций ЕС против Москвы как на апогей неэффективности — "если вам приходится повторять одно и то же 19 раз, то вы полностью провалились". И это не случайный комментарий, а официальное признание США того, что экономика России не только выживает, но и процветает <…>, несмотря на все западные усилия", — заключается в статье.В Кремле неоднократно утверждали, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции стали серьезным ударом по мировой экономике. По его мнению, главная цель противников России — ухудшить условия жизни миллионов людей.

2025

