Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки - 06.12.2025, ПРАЙМ
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки
бизнес
россия
узбекистан
ташкент
москва
узбекские железные дороги
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3eb6fddeaf42b7db841fb0dfaba52.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек - ПРАЙМ. АО "Узтемирйулувчи" ("Узжелдорпасс" входит в состав "Узбекских железных дорог") и российская АО "Федеральная пассажирская компания" подписали меморандум о сотрудничестве в оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении, сообщает пресс-служба узбекистанской компании. По данным пресс-службы, руководство "Узтемирйулувчи" и "Федеральной пассажирской компании" в Ташкенте обсудили актуальные вопросы организации международных пассажирских перевозок. "С целью дальнейшего развития сотрудничества в области формирования сбалансированной тарифной политики в межгосударственном сообщении стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале "Узтемирйулувчи". В соответствии с документом, стороны сформируют сбалансированную тарифную политику, повысят конкурентоспособность пассажирских перевозок, откроют дополнительные международные пассажирские поезда, рассмотрят возможность работы по обмену международным опытом и использованию цифровых решений. "Подписание меморандума открывает новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров обоих государств", - добавили в пресс-службе. В июне 2022 года было возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение между Узбекистаном и Россией, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Из Ташкента поезда "Узбекских железных дорог" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.
узбекистан
ташкент
москва
бизнес, россия, узбекистан, ташкент, москва, узбекские железные дороги, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, МОСКВА, Узбекские железные дороги, Федеральная пассажирская компания
21:55 06.12.2025
 
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 6 дек - ПРАЙМ. АО "Узтемирйулувчи" ("Узжелдорпасс" входит в состав "Узбекских железных дорог") и российская АО "Федеральная пассажирская компания" подписали меморандум о сотрудничестве в оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
По данным пресс-службы, руководство "Узтемирйулувчи" и "Федеральной пассажирской компании" в Ташкенте обсудили актуальные вопросы организации международных пассажирских перевозок.
"С целью дальнейшего развития сотрудничества в области формирования сбалансированной тарифной политики в межгосударственном сообщении стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале "Узтемирйулувчи".
В соответствии с документом, стороны сформируют сбалансированную тарифную политику, повысят конкурентоспособность пассажирских перевозок, откроют дополнительные международные пассажирские поезда, рассмотрят возможность работы по обмену международным опытом и использованию цифровых решений.
"Подписание меморандума открывает новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров обоих государств", - добавили в пресс-службе.
В июне 2022 года было возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение между Узбекистаном и Россией, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Из Ташкента поезда "Узбекских железных дорог" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.
