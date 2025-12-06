https://1prime.ru/20251206/zhd-865285377.html
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки
ТАШКЕНТ, 6 дек - ПРАЙМ. АО "Узтемирйулувчи" ("Узжелдорпасс" входит в состав "Узбекских железных дорог") и российская АО "Федеральная пассажирская компания" подписали меморандум о сотрудничестве в оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении, сообщает пресс-служба узбекистанской компании. По данным пресс-службы, руководство "Узтемирйулувчи" и "Федеральной пассажирской компании" в Ташкенте обсудили актуальные вопросы организации международных пассажирских перевозок. "С целью дальнейшего развития сотрудничества в области формирования сбалансированной тарифной политики в межгосударственном сообщении стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале "Узтемирйулувчи". В соответствии с документом, стороны сформируют сбалансированную тарифную политику, повысят конкурентоспособность пассажирских перевозок, откроют дополнительные международные пассажирские поезда, рассмотрят возможность работы по обмену международным опытом и использованию цифровых решений. "Подписание меморандума открывает новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров обоих государств", - добавили в пресс-службе. В июне 2022 года было возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение между Узбекистаном и Россией, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Из Ташкента поезда "Узбекских железных дорог" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.
