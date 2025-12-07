https://1prime.ru/20251207/dolja-865289867.html

Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина

Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина - 07.12.2025, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина

Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T06:47+0300

2025-12-07T06:47+0300

2025-12-07T07:06+0300

бизнес

россия

экономика

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865289867.jpg?1765080388

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и замещения импорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72%, прибавив за год примерно 5 п.п. за счет роста производства и замещения импорта", - рассказали в организации. Там же добавили, что в январе-октябре 2025 года было выпущено 146 миллионов литров российского игристого вина, что 8,6% больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества, в российской рознице в 2025 году появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского. "Эксперты отмечают не только появление новых торговых марок игристых вин, но и расширение ассортимента различных типов тары - больших бутылок 1,5 литра, маленьких объемов 0,2-0,375 литра, в том числе в жестяных банках", - заключили в организации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роскачество