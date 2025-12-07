Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина - 07.12.2025
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина
2025-12-07T06:47+0300
2025-12-07T07:06+0300
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и замещения импорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72%, прибавив за год примерно 5 п.п. за счет роста производства и замещения импорта", - рассказали в организации. Там же добавили, что в январе-октябре 2025 года было выпущено 146 миллионов литров российского игристого вина, что 8,6% больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества, в российской рознице в 2025 году появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского. "Эксперты отмечают не только появление новых торговых марок игристых вин, но и расширение ассортимента различных типов тары - больших бутылок 1,5 литра, маленьких объемов 0,2-0,375 литра, в том числе в жестяных банках", - заключили в организации.
06:47 07.12.2025 (обновлено: 07:06 07.12.2025)
 
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина

РИА Новости: доля российского игристого вина в общем объеме продаж выросла до 72 процентов

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и замещения импорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72%, прибавив за год примерно 5 п.п. за счет роста производства и замещения импорта", - рассказали в организации.
Там же добавили, что в январе-октябре 2025 года было выпущено 146 миллионов литров российского игристого вина, что 8,6% больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества, в российской рознице в 2025 году появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.
"Эксперты отмечают не только появление новых торговых марок игристых вин, но и расширение ассортимента различных типов тары - больших бутылок 1,5 литра, маленьких объемов 0,2-0,375 литра, в том числе в жестяных банках", - заключили в организации.
 
