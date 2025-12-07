https://1prime.ru/20251207/kellog-865287673.html

Келлог рассказал о ключевых вопросах урегулирования на Украине

Келлог рассказал о ключевых вопросах урегулирования на Украине - 07.12.2025, ПРАЙМ

Келлог рассказал о ключевых вопросах урегулирования на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопросы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР остаются ключевыми в части урегулирования украинского кризиса,... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T03:13+0300

2025-12-07T03:13+0300

2025-12-07T03:42+0300

энергетика

экономика

сша

рф

киев

кит келлог

владимир путин

дмитрий песков

запорожская аэс

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865287673.jpg?1765068132

ВАШИНГТОН, 7 дек – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопросы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР остаются ключевыми в части урегулирования украинского кризиса, и если решить их, "остальное сложится достаточно хорошо". Келлог ранее заявлял, что США находятся в "двух метрах" от урегулирования конфликта на Украине. "Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам...Донецк... и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо", - сказал Келлог в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

сша

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, рф, киев, кит келлог, владимир путин, дмитрий песков, запорожская аэс, совбез, вс рф