Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду - 07.12.2025, ПРАЙМ
Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду
2025-12-07T04:47+0300
2025-12-07T05:15+0300
КУРСК, 7 дек - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в Сумской области в течение 21 дня пили дождевую воду из-за отсутствия должного снабжения со стороны командования ВСУ, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир. "Мы ходили утром, по рассвету, с листьев воду собирали. Если дождь был… мы его собирали, и эту воду от дождя пили", - сказал РИА Новости пленный. Обеспечение продовольствием и водой было налажено плохо, из-за чего у военнослужащих не хватало базовых продуктов, пояснил Кушнир. "У нас ни еды, ничего не было, даже воды не было. Мы по рации сообщали, "Баба-яга" (украинский дрон - ред.) прилетела, скинула бутылки с водой. Они поразрывались", - добавил военнопленный. Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров. У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
04:47 07.12.2025 (обновлено: 05:15 07.12.2025)
 
КУРСК, 7 дек - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в Сумской области в течение 21 дня пили дождевую воду из-за отсутствия должного снабжения со стороны командования ВСУ, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Мы ходили утром, по рассвету, с листьев воду собирали. Если дождь был… мы его собирали, и эту воду от дождя пили", - сказал РИА Новости пленный.
Обеспечение продовольствием и водой было налажено плохо, из-за чего у военнослужащих не хватало базовых продуктов, пояснил Кушнир.
"У нас ни еды, ничего не было, даже воды не было. Мы по рации сообщали, "Баба-яга" (украинский дрон - ред.) прилетела, скинула бутылки с водой. Они поразрывались", - добавил военнопленный.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
 
