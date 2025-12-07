https://1prime.ru/20251207/proverka-865296294.html

На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Египет

На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Египет - 07.12.2025, ПРАЙМ

На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Египет

Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T16:34+0300

2025-12-07T16:34+0300

2025-12-07T16:34+0300

бизнес

екатеринбург

хургада

свердловская область

египет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865296123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5849222cd6c36de1f9a82af22d358123.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа. "Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду", – рассказали говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. Судя по онлайн-табло "Кольцово", задержанные рейсы должны были отправиться в 6.35 мск и 7.40 мск, но при этом, исходя из данных онлайн-табло, планируемое время вылета одного из задержанных рейсов – в воскресенье в 19.45 мск, а второй рейс отменен."По решению авиакомпании из-за сложных метеоусловий в аэропорту "Кольцово" воздушные судна ушли на запасной аэродром города Челябинска", – подчеркнули в прокуратуре. Прибывшие в аэропорт пассажиры обеспечиваются напитками, им будет предоставлено горячее питание, добавили в надзорном органе, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. В воскресенье столицу Урала и Свердловскую область накрыл сильный снегопад. Также ранее региональная Госавтоинспекция в связи с ухудшением погодных условий призывала водителей к повышенной бдительности.

https://1prime.ru/20251204/indiya-865199338.html

екатеринбург

хургада

свердловская область

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, екатеринбург, хургада, свердловская область, египет