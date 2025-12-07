Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Египет
На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Египет - 07.12.2025, ПРАЙМ
На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Египет
Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в... | 07.12.2025, ПРАЙМ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа. "Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду", – рассказали говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. Судя по онлайн-табло "Кольцово", задержанные рейсы должны были отправиться в 6.35 мск и 7.40 мск, но при этом, исходя из данных онлайн-табло, планируемое время вылета одного из задержанных рейсов – в воскресенье в 19.45 мск, а второй рейс отменен."По решению авиакомпании из-за сложных метеоусловий в аэропорту "Кольцово" воздушные судна ушли на запасной аэродром города Челябинска", – подчеркнули в прокуратуре. Прибывшие в аэропорт пассажиры обеспечиваются напитками, им будет предоставлено горячее питание, добавили в надзорном органе, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. В воскресенье столицу Урала и Свердловскую область накрыл сильный снегопад. Также ранее региональная Госавтоинспекция в связи с ухудшением погодных условий призывала водителей к повышенной бдительности.
16:34 07.12.2025
 
На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Египет

На Урале прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов из Екатеринбурга в Хургаду

© РИА Новости . Павел Лисицын | Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
"Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду", – рассказали говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. Судя по онлайн-табло "Кольцово", задержанные рейсы должны были отправиться в 6.35 мск и 7.40 мск, но при этом, исходя из данных онлайн-табло, планируемое время вылета одного из задержанных рейсов – в воскресенье в 19.45 мск, а второй рейс отменен.
"По решению авиакомпании из-за сложных метеоусловий в аэропорту "Кольцово" воздушные судна ушли на запасной аэродром города Челябинска", – подчеркнули в прокуратуре.
Прибывшие в аэропорт пассажиры обеспечиваются напитками, им будет предоставлено горячее питание, добавили в надзорном органе, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.
В воскресенье столицу Урала и Свердловскую область накрыл сильный снегопад. Также ранее региональная Госавтоинспекция в связи с ухудшением погодных условий призывала водителей к повышенной бдительности.
