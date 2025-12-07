https://1prime.ru/20251207/ritter-865292932.html

Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США

Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США - 07.12.2025, ПРАЙМ

Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США

Военный аналитик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России.Накануне глава Пятой республики заявил, что Москва... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T11:20+0300

2025-12-07T11:20+0300

2025-12-07T11:21+0300

спецоперация на украине

украина

европа

эммануэль макрон

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России.Накануне глава Пятой республики заявил, что Москва якобы "идет по пути эскалации и не стремится к миру". Он это сказал после того, как российские военные нанесли удар возмездия по украинским объектам, связанным с ВПК."Единственный шанс Европы на выживание - это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем", — говорится в публикации.Аналитик отметил, что простые европейцы заслуживают лучшего.В ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты. Целями стали предприятия ВПК Украины, обеспечивающие их объекты ТЭК и портовая инфраструктура ВСУ.

https://1prime.ru/20251205/makron-865242220.html

https://1prime.ru/20251205/zelenskiy-865236146.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, эммануэль макрон, всу, вс рф