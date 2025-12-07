Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США
Риттер раскритиковал слова Макрона после удара ВС России по объектам ВСУ
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России.
Накануне глава Пятой республики заявил, что Москва якобы "идет по пути эскалации и не стремится к миру". Он это сказал после того, как российские военные нанесли удар возмездия по украинским объектам, связанным с ВПК.
"Единственный шанс Европы на выживание - это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем", — говорится в публикации.
Аналитик отметил, что простые европейцы заслуживают лучшего.
В ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты. Целями стали предприятия ВПК Украины, обеспечивающие их объекты ТЭК и портовая инфраструктура ВСУ.
