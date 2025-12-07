Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США - 07.12.2025
Спецоперация на Украине
Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США
Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России.Накануне глава Пятой республики заявил, что Москва якобы "идет по пути эскалации и не стремится к миру". Он это сказал после того, как российские военные нанесли удар возмездия по украинским объектам, связанным с ВПК."Единственный шанс Европы на выживание - это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем", — говорится в публикации.Аналитик отметил, что простые европейцы заслуживают лучшего.В ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты. Целями стали предприятия ВПК Украины, обеспечивающие их объекты ТЭК и портовая инфраструктура ВСУ.
Новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, ВСУ, ВС РФ
11:20 07.12.2025 (обновлено: 11:21 07.12.2025)
 
Заявление Макрона после удара ВС России по Украине вызвало изумление в США

Риттер раскритиковал слова Макрона после удара ВС России по объектам ВСУ

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России.

Накануне глава Пятой республики заявил, что Москва якобы "идет по пути эскалации и не стремится к миру". Он это сказал после того, как российские военные нанесли удар возмездия по украинским объектам, связанным с ВПК.
Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе
Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе
5 декабря, 11:51
"Единственный шанс Европы на выживание - это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем", — говорится в публикации.

Аналитик отметил, что простые европейцы заслуживают лучшего.

В ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты. Целями стали предприятия ВПК Украины, обеспечивающие их объекты ТЭК и портовая инфраструктура ВСУ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Зеленский сделал необычное заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
5 декабря, 08:54
 
Спецоперация на Украине
 
 
