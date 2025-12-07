Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России в ноябре сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимуму 1997-1998 годов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в апреле этого года - тогда показатель опустился до 8,32 литра на душу населения в последние 12 месяцев. В ноябре текущего года он составляет уже 7,63 литра. Настолько низкие значения были последний раз в 1997-1998 годах – тогда два года потребление держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах. Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра на человека, в Ингушетии - 0,63 литра, в Дагестане - 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,16 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,59 литра. Житель Москвы в ноябре в среднем потреблял 4,76 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,28 литра. В Новосибирской области по итогам ноября было выпито 8,35 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,34 литра, в Татарстане - 8,27 литра.
16:15 07.12.2025
 
Потребление алкоголя в России приблизилось к минимуму за почти 30 лет

В России потребление алкоголя в ноябре приблизилось к минимуму 1997-1998 годов

МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России в ноябре сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимуму 1997-1998 годов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в апреле этого года - тогда показатель опустился до 8,32 литра на душу населения в последние 12 месяцев. В ноябре текущего года он составляет уже 7,63 литра.
Настолько низкие значения были последний раз в 1997-1998 годах – тогда два года потребление держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра на человека, в Ингушетии - 0,63 литра, в Дагестане - 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,16 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,59 литра.
Житель Москвы в ноябре в среднем потреблял 4,76 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,28 литра. В Новосибирской области по итогам ноября было выпито 8,35 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,34 литра, в Татарстане - 8,27 литра.
В Курганской области ограничат время продажи алкоголя
25 ноября, 15:16
 
