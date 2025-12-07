Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил последствия выхода США из соглашения с Канадой и Мексикой - 07.12.2025
https://1prime.ru/20251207/ssha-865295494.html
Эксперт оценил последствия выхода США из соглашения с Канадой и Мексикой
Эксперт оценил последствия выхода США из соглашения с Канадой и Мексикой - 07.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия выхода США из соглашения с Канадой и Мексикой
Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T16:05+0300
2025-12-07T16:06+0300
мировая экономика
сша
канада
мексика
дональд трамп
вшэ
usmca
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный удар по промышленности и инвестициям, заявил РИА Новости заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик. Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Вашингтона из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году. Согласно условиям соглашения, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. "Выход США из USMCA может стать шоком не только для Северной Америки, но и для мировой экономики. Нарушатся международные цепочки поставок, вырастет глобальная инфляция на товары с высокой долей североамериканской сборки... Это вызовет рост импортных цен и инфляционное давление, спад промышленного производства в уязвимых секторах и особенно сильный удар по Мексике. США также ощутят удорожание комплектующих и риск снижения производства и инвестиций", - отметил аналитик. По прогнозам эксперта, если USMCA прекратит действие, то товары, которые ранее Канада и Мексика беспошлинно ввозили в США, попадут под американские тарифные ограничения - от 2% до 25%. Такой шаг приведет к удорожанию мексиканских и канадских товаров. Наибольший удар придется на такие сектора, как автопром, электроника, металлы, энергетика и финансовые рынки, при этом особо заметно решение скажется на развивающихся странах. "Возможны новые торговые трения, нестабильность цепочек поставок и рост транзакционных издержек из-за необходимости переоценки происхождения, логистики и адаптации контрактов", - полагает эксперт.
сша
канада
мексика
мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, вшэ, usmca
Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, ВШЭ, USMCA
16:05 07.12.2025 (обновлено: 16:06 07.12.2025)
 
Эксперт оценил последствия выхода США из соглашения с Канадой и Мексикой

Эксперт Новик: выход США из USMCA создаст шок для мировой экономики

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный удар по промышленности и инвестициям, заявил РИА Новости заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.
Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Вашингтона из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году. Согласно условиям соглашения, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне
"Эксперт РА" назвало причину возможного отказа США от торговли с соседями
Вчера, 16:11
Вчера, 16:11
"Выход США из USMCA может стать шоком не только для Северной Америки, но и для мировой экономики. Нарушатся международные цепочки поставок, вырастет глобальная инфляция на товары с высокой долей североамериканской сборки... Это вызовет рост импортных цен и инфляционное давление, спад промышленного производства в уязвимых секторах и особенно сильный удар по Мексике. США также ощутят удорожание комплектующих и риск снижения производства и инвестиций", - отметил аналитик.
По прогнозам эксперта, если USMCA прекратит действие, то товары, которые ранее Канада и Мексика беспошлинно ввозили в США, попадут под американские тарифные ограничения - от 2% до 25%. Такой шаг приведет к удорожанию мексиканских и канадских товаров.
Наибольший удар придется на такие сектора, как автопром, электроника, металлы, энергетика и финансовые рынки, при этом особо заметно решение скажется на развивающихся странах. "Возможны новые торговые трения, нестабильность цепочек поставок и рост транзакционных издержек из-за необходимости переоценки происхождения, логистики и адаптации контрактов", - полагает эксперт.
Дональд Трамп
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей
26 октября, 10:16
26 октября, 10:16
 
Мировая экономикаСШАКАНАДАМЕКСИКАДональд ТрампВШЭUSMCA
 
 
