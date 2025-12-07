Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили о приближении ослабленной Украины к капитуляции - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251207/zapad-865288658.html
На Западе заявили о приближении ослабленной Украины к капитуляции
На Западе заявили о приближении ослабленной Украины к капитуляции - 07.12.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили о приближении ослабленной Украины к капитуляции
Ослабление украинских вооруженных сил предоставляет России определенные преимущества на поле боя, отметил военный аналитик из финской организации Black Bird... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T05:44+0300
2025-12-07T05:45+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
запад
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Ослабление украинских вооруженных сил предоставляет России определенные преимущества на поле боя, отметил военный аналитик из финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с The New York Times."У русских действительно есть преимущество. Хотя Украина еще не готова капитулировать, она выглядит критически слабой. На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. &lt;…&gt; Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным. Я не вижу света в конце тоннеля", — заявил он.По информации Минобороны, в течение последних суток российские войска осуществили масштабную атаку, включая использование ракет "Кинжал", на украинские предприятия оборонной промышленности и энергетические объекты, поддерживающие их.Кроме того, были уничтожены 23 бронированные машины ВСУ, боевая машина РСЗО "Град", семь артиллерийских установок, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад с боеприпасами, материальными ресурсами и топливом.
https://1prime.ru/20251206/ukraina-865275603.html
https://1prime.ru/20251205/svo-865232796.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, запад, всу
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ
05:44 07.12.2025 (обновлено: 05:45 07.12.2025)
 
На Западе заявили о приближении ослабленной Украины к капитуляции

Аналитик Кастехельми: Россия обладает преимуществами на фоне значительного ослабления ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Ослабление украинских вооруженных сил предоставляет России определенные преимущества на поле боя, отметил военный аналитик из финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с The New York Times.
"У русских действительно есть преимущество. Хотя Украина еще не готова капитулировать, она выглядит критически слабой. На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. <…> Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным. Я не вижу света в конце тоннеля", — заявил он.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
На Западе сделали заявление из-за произошедшего в конфликте на Украине
Вчера, 11:01
По информации Минобороны, в течение последних суток российские войска осуществили масштабную атаку, включая использование ракет "Кинжал", на украинские предприятия оборонной промышленности и энергетические объекты, поддерживающие их.
Кроме того, были уничтожены 23 бронированные машины ВСУ, боевая машина РСЗО "Град", семь артиллерийских установок, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад с боеприпасами, материальными ресурсами и топливом.
Боевая работа на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО
5 декабря, 04:59
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала