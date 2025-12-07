https://1prime.ru/20251207/zapad-865288658.html

На Западе заявили о приближении ослабленной Украины к капитуляции

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

запад

всу

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Ослабление украинских вооруженных сил предоставляет России определенные преимущества на поле боя, отметил военный аналитик из финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с The New York Times."У русских действительно есть преимущество. Хотя Украина еще не готова капитулировать, она выглядит критически слабой. На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. <…> Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным. Я не вижу света в конце тоннеля", — заявил он.По информации Минобороны, в течение последних суток российские войска осуществили масштабную атаку, включая использование ракет "Кинжал", на украинские предприятия оборонной промышленности и энергетические объекты, поддерживающие их.Кроме того, были уничтожены 23 бронированные машины ВСУ, боевая машина РСЗО "Град", семь артиллерийских установок, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад с боеприпасами, материальными ресурсами и топливом.

украина

запад

мировая экономика, украина, запад, всу