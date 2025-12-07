https://1prime.ru/20251207/zapad-865301511.html

На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина

На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. <…> А если начнется война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у нее есть для этого возможности", — поделился он своим мнением. Аналитик указал на нехватку у Запада боеприпасов, производственных мощностей и рабочей силы для ведения такого противостояния. Для достижения требуемого уровня могли бы понадобиться годы. Однако политической воли и экономических ресурсов для этого сейчас нет, отметил Дэвис. "Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все", — заключил он. Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Киргизию 2 декабря подчеркнул, что разговоры о намерениях России напасть на Европу кажутся ему нелепыми. За последние годы Россия наблюдает за небывалой активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои действия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления сил блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправных условиях, причем Запад должен отказаться от пути милитаризации региона.

