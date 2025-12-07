https://1prime.ru/20251207/zapad-865301511.html
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина - 07.12.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина
Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T23:02+0300
2025-12-07T23:02+0300
2025-12-07T23:02+0300
общество
мировая экономика
запад
европа
сша
владимир путин
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. <…> А если начнется война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у нее есть для этого возможности", — поделился он своим мнением. Аналитик указал на нехватку у Запада боеприпасов, производственных мощностей и рабочей силы для ведения такого противостояния. Для достижения требуемого уровня могли бы понадобиться годы. Однако политической воли и экономических ресурсов для этого сейчас нет, отметил Дэвис. "Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все", — заключил он. Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Киргизию 2 декабря подчеркнул, что разговоры о намерениях России напасть на Европу кажутся ему нелепыми. За последние годы Россия наблюдает за небывалой активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои действия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления сил блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправных условиях, причем Запад должен отказаться от пути милитаризации региона.
https://1prime.ru/20251207/kallas-865289166.html
запад
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, запад, европа, сша, владимир путин, нато, мид рф
Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, ЕВРОПА, США, Владимир Путин, НАТО, МИД РФ
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина
Подполковник Дэвис: Запад не сможет победить в войне с Россией