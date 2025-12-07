Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина - 07.12.2025
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина - 07.12.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина
Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. | 07.12.2025, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
запад
европа
сша
владимир путин
нато
мид рф
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. &lt;…&gt; А если начнется война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у нее есть для этого возможности", — поделился он своим мнением. Аналитик указал на нехватку у Запада боеприпасов, производственных мощностей и рабочей силы для ведения такого противостояния. Для достижения требуемого уровня могли бы понадобиться годы. Однако политической воли и экономических ресурсов для этого сейчас нет, отметил Дэвис. "Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все", — заключил он. Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Киргизию 2 декабря подчеркнул, что разговоры о намерениях России напасть на Европу кажутся ему нелепыми. За последние годы Россия наблюдает за небывалой активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои действия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления сил блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправных условиях, причем Запад должен отказаться от пути милитаризации региона.
общество , мировая экономика, запад, европа, сша, владимир путин, нато, мид рф
Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, ЕВРОПА, США, Владимир Путин, НАТО, МИД РФ
23:02 07.12.2025
 
На Западе высказались о войне с Россией после слов Путина

Подполковник Дэвис: Запад не сможет победить в войне с Россией

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. <…> А если начнется война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у нее есть для этого возможности", — поделился он своим мнением.
Аналитик указал на нехватку у Запада боеприпасов, производственных мощностей и рабочей силы для ведения такого противостояния. Для достижения требуемого уровня могли бы понадобиться годы. Однако политической воли и экономических ресурсов для этого сейчас нет, отметил Дэвис.
"Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все", — заключил он.
Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Киргизию 2 декабря подчеркнул, что разговоры о намерениях России напасть на Европу кажутся ему нелепыми.
За последние годы Россия наблюдает за небывалой активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои действия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления сил блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправных условиях, причем Запад должен отказаться от пути милитаризации региона.
