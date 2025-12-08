https://1prime.ru/20251208/avtodiler--865321143.html

Автодилер дала прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России

Автодилер дала прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году могут вырасти примерно на 4-6% в годовом выражении и составить порядка 1,35-1,4 миллиона единиц, при этом в текущем году они снизятся на 17% по сравнению с 2024 годом, поделилась прогнозом гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова. "По рынку новых машин ... сейчас мы уже можем говорить про 1 300 000 (штук - ред.), но всем понятно, что это все равно падение - к прошлом году минус 17%. Про следующий год наши прогнозы тоже такие осторожные, все-таки мы говорим о том, что-либо будет такая же цифра, либо это может быть очень-очень небольшое увеличение, 1 350 000 - 1 400 000", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года. Что касается итогов компании, то в 2025 году "Рольф", как ожидается, продаст около 35 тысяч новых легковых машин, тем самым нарастит продажи в готовом выражении на 5-6%, а в 2026 году ждет роста н 14% - до 40 тысяч единиц. Виноградова уточнила, что при формировании брендовой стратегии компания в первую очередь ориентируется на наличие локализованного производства у партнера, его доходность и объем продаж, а также наличие факторинга.

