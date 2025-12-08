Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки - 08.12.2025
Попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки
Попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки - 08.12.2025, ПРАЙМ
Попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки
Попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи в ноябре принесла компании убытки в размере около 90 тысяч долларов, сообщил РИА Новости член совета... | 08.12.2025, ПРАЙМ
бизнес
россия
сочи
черное море
турция
росморречфлот
СОЧИ, 8 дек - ПРАЙМ. Попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи в ноябре принесла компании убытки в размере около 90 тысяч долларов, сообщил РИА Новости член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября. "Неудачная попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи принесла убытки компании около 90 тысяч долларов", - сказал Туркменян. Новая попытка запустить рейс парома Трабзон - Сочи, которая планировалась в воскресенье, переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Федерального агентства "Росморречфлот" и уполномоченных на то органов, паром Seabridge должен был возобновить регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря, сообщал ранее РИА Новости Туркменян. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
сочи
черное море
турция
бизнес, россия, сочи, черное море, турция, росморречфлот
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Черное море, ТУРЦИЯ, Росморречфлот
14:00 08.12.2025
 
Попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки

Попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла убытки на 90 тысяч долларов

СОЧИ, 8 дек - ПРАЙМ. Попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи в ноябре принесла компании убытки в размере около 90 тысяч долларов, сообщил РИА Новости член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
"Неудачная попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи принесла убытки компании около 90 тысяч долларов", - сказал Туркменян.
Новая попытка запустить рейс парома Трабзон - Сочи, которая планировалась в воскресенье, переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Федерального агентства "Росморречфлот" и уполномоченных на то органов, паром Seabridge должен был возобновить регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Запуск парома Трабзон-Сочи переносится из-за ситуации в Черном море
Вчера, 00:34
 
БизнесРОССИЯСОЧИЧерное мореТУРЦИЯРосморречфлот
 
 
