Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ExxonMobil и Aramco планируют модернизировать НПЗ в Саудовской Аравии - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865333629.html
ExxonMobil и Aramco планируют модернизировать НПЗ в Саудовской Аравии
ExxonMobil и Aramco планируют модернизировать НПЗ в Саудовской Аравии - 08.12.2025, ПРАЙМ
ExxonMobil и Aramco планируют модернизировать НПЗ в Саудовской Аравии
Американская нефтегазовая ExxonMobil и нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планируют модернизировать принадлежащий их совместному... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T18:21+0300
2025-12-08T18:21+0300
нефть
бизнес
саудовская аравия
азия
европа
saudi aramco
нпз
exxon
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d77c068e6afb090b3c540e8e8d6d999.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая ExxonMobil и нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планируют модернизировать принадлежащий их совместному предприятию Samref нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в стране, а также построить на его основе новый нефтехимический комплекс, следует из пресс-релиза Aramco. "ExxonMobil, Aramco и Samref подписали рамочное соглашение о совместном предприятии с целью оценки возможности значительной модернизации нефтеперерабатывающего завода Samref в городе Янбу и его расширения до интегрированного нефтехимического комплекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании будут изучать возможности капиталовложений в модернизацию и диверсификацию производства, что позволит повысить энергоэффективность НПЗ. Компании приступят к предварительной стадии проектирования и разработки предлагаемого проекта, целью которого будет максимальное увеличение эксплуатационных преимуществ, повышение конкурентоспособности Samref, а также содействие удовлетворению растущего спроса на высококачественную нефтехимическую продукцию в Саудовской Аравии. Планы зависят от рыночных условий, получения разрешений регулирующих органов и окончательных инвестиционных решений Aramco и ExxonMobil. Samref - совместное предприятие с равными долями Aramco и дочерней компании ExxonMobil, Mobil Yanbu Refining Company Inc. В настоящее время мощность НПЗ составляет более 400 тысяч баррелей нефти в сутки, он также производит более широкий спектр энергетических продуктов, в том числе пропан, автомобильной дизельное и тяжелое судовое топливо, а также серу. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
https://1prime.ru/20251208/peskov-865317728.html
саудовская аравия
азия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3f2c29a0f6f0724437ff1b3edab02f19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бизнес, саудовская аравия, азия, европа, saudi aramco, нпз, exxon, мировая экономика
Нефть, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЗИЯ, ЕВРОПА, Saudi Aramco, НПЗ, Exxon, Мировая экономика
18:21 08.12.2025
 
ExxonMobil и Aramco планируют модернизировать НПЗ в Саудовской Аравии

ExxonMobil и Saudi Aramco планируют создать нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии

© Турецкое интернет-издание StarExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobil . Архивное фото
© Турецкое интернет-издание Star
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая ExxonMobil и нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планируют модернизировать принадлежащий их совместному предприятию Samref нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в стране, а также построить на его основе новый нефтехимический комплекс, следует из пресс-релиза Aramco.
"ExxonMobil, Aramco и Samref подписали рамочное соглашение о совместном предприятии с целью оценки возможности значительной модернизации нефтеперерабатывающего завода Samref в городе Янбу и его расширения до интегрированного нефтехимического комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании будут изучать возможности капиталовложений в модернизацию и диверсификацию производства, что позволит повысить энергоэффективность НПЗ.
Компании приступят к предварительной стадии проектирования и разработки предлагаемого проекта, целью которого будет максимальное увеличение эксплуатационных преимуществ, повышение конкурентоспособности Samref, а также содействие удовлетворению растущего спроса на высококачественную нефтехимическую продукцию в Саудовской Аравии.
Планы зависят от рыночных условий, получения разрешений регулирующих органов и окончательных инвестиционных решений Aramco и ExxonMobil.
Samref - совместное предприятие с равными долями Aramco и дочерней компании ExxonMobil, Mobil Yanbu Refining Company Inc. В настоящее время мощность НПЗ составляет более 400 тысяч баррелей нефти в сутки, он также производит более широкий спектр энергетических продуктов, в том числе пропан, автомобильной дизельное и тяжелое судовое топливо, а также серу.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию
13:43
 
НефтьБизнесСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАЗИЯЕВРОПАSaudi AramcoНПЗExxonМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала