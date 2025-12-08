https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865333629.html

ExxonMobil и Aramco планируют модернизировать НПЗ в Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая ExxonMobil и нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планируют модернизировать принадлежащий их совместному предприятию Samref нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в стране, а также построить на его основе новый нефтехимический комплекс, следует из пресс-релиза Aramco. "ExxonMobil, Aramco и Samref подписали рамочное соглашение о совместном предприятии с целью оценки возможности значительной модернизации нефтеперерабатывающего завода Samref в городе Янбу и его расширения до интегрированного нефтехимического комплекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании будут изучать возможности капиталовложений в модернизацию и диверсификацию производства, что позволит повысить энергоэффективность НПЗ. Компании приступят к предварительной стадии проектирования и разработки предлагаемого проекта, целью которого будет максимальное увеличение эксплуатационных преимуществ, повышение конкурентоспособности Samref, а также содействие удовлетворению растущего спроса на высококачественную нефтехимическую продукцию в Саудовской Аравии. Планы зависят от рыночных условий, получения разрешений регулирующих органов и окончательных инвестиционных решений Aramco и ExxonMobil. Samref - совместное предприятие с равными долями Aramco и дочерней компании ExxonMobil, Mobil Yanbu Refining Company Inc. В настоящее время мощность НПЗ составляет более 400 тысяч баррелей нефти в сутки, он также производит более широкий спектр энергетических продуктов, в том числе пропан, автомобильной дизельное и тяжелое судовое топливо, а также серу. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.

