В России выросли продажи новых электромобилей

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в ноябре 2025 года выросли на 57% и составили 1,6 тысячи единиц, данный сегмент авторынка показал положительную динамику второй месяц подряд, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 1 602 новых электромобиля... это на 57% больше, чем в ноябре прошлого года. При этом рынок новых электрокаров в нашей стране растет второй месяц подряд", - говорится в сообщении.
Лидерство среди марок в этом сегменте сохранил российский бренд "Амберавто", продажи которого в конце осени составили 404 экземпляра. На второй позиции расположился еще один российский бренд – Evolute (222 штуки). В пятерку лидеров также вошли китайские марки Zeekr (196 автомобилей), Xiaomi (172 штуки) и BYD (154 экземпляра).
Модельный рейтинг возглавил седан "Амберавто" A5, на который пришлось 100% продаж бренда и около четверти от общего объема рынка. Китайский электромобиль Zeekr 001 остался в этом рейтинге на второй позиции – в ноябре он был куплен в количестве 108 единиц. Тройку лидеров замыкает Avatr 11 (101 штук), за которым расположились новичок рынка – Xiaomi YU7 (86 авто) и электрокроссовер российского производства Evolute i-JOY (83 штуки).
"Несмотря на положительную динамику в течение двух месяцев подряд, продажи новых электромобилей в РФ по итогам 11 месяцев пока остаются "в минусе". Так, с января по ноябрь нынешнего года их реализация составила 11,2 тысячи экземпляров – на 31% меньше, чем за тот же период прошлого года", - отметили в "Автостате".