Аналитики оценили преимущества перехода россиян на электромобили

Аналитики оценили преимущества перехода россиян на электромобили - 08.12.2025

Аналитики оценили преимущества перехода россиян на электромобили

Переход россиян на электромобили с легкового авто на бензине или дизельном топливе как минимум на треть сократит выбросы парниковых газов, говорится в... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T09:45+0300

2025-12-08T09:45+0300

2025-12-08T09:45+0300

экономика

бизнес

цср

авто

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Переход россиян на электромобили с легкового авто на бензине или дизельном топливе как минимум на треть сократит выбросы парниковых газов, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое есть в распоряжении РИА Новости. "От -35% до -50% - эффект в виде удельного (в год/на единицу пробега) сокращения выбросов парниковых газов за счет замены легкого автомобиля на бензине/дизтопливе на электромобиль", - уверены аналитики. Директор центра экономики отраслей ТЭК из ЦСР Александр Амирагян заявил, что замена одного бензинового автомобиля на электромобиль сокращает выбросы на 3-4 тонны CO2-эквивалента в год, а в коммерческом транспорте — на десятки и даже сотни тонн. "Для российских городов - особенно крупных - это вопрос качества воздуха и здоровья людей", - добавил он. В исследовании пояснили, что ключевым преимуществом электромобилей по сравнению с транспортом, использующим жидкое или газообразное топливо, является отсутствие прямых выбросов загрязняющих веществ (от сжигания топлива). В связи с этим электрификация автотранспорта оказывает значительный положительный эффект на экологическую ситуацию в крупных городах. Больше всего прямых и косвенных выбросов загрязняющих веществ от одного автомобиля за год эксплуатации выделяет дизельный автомобиль - около 25 кг в год. Электромобиль же выделяет лишь косвенные выбросы - около 15 кг в год.

