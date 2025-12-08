https://1prime.ru/20251208/issledovanie-865311560.html
Аналитики оценили преимущества перехода россиян на электромобили
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_0:181:5159:3083_1920x0_80_0_0_d5693839f877abc21984e9c14cbe3011.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Переход россиян на электромобили с легкового авто на бензине или дизельном топливе как минимум на треть сократит выбросы парниковых газов, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое есть в распоряжении РИА Новости. "От -35% до -50% - эффект в виде удельного (в год/на единицу пробега) сокращения выбросов парниковых газов за счет замены легкого автомобиля на бензине/дизтопливе на электромобиль", - уверены аналитики. Директор центра экономики отраслей ТЭК из ЦСР Александр Амирагян заявил, что замена одного бензинового автомобиля на электромобиль сокращает выбросы на 3-4 тонны CO2-эквивалента в год, а в коммерческом транспорте — на десятки и даже сотни тонн. "Для российских городов - особенно крупных - это вопрос качества воздуха и здоровья людей", - добавил он. В исследовании пояснили, что ключевым преимуществом электромобилей по сравнению с транспортом, использующим жидкое или газообразное топливо, является отсутствие прямых выбросов загрязняющих веществ (от сжигания топлива). В связи с этим электрификация автотранспорта оказывает значительный положительный эффект на экологическую ситуацию в крупных городах. Больше всего прямых и косвенных выбросов загрязняющих веществ от одного автомобиля за год эксплуатации выделяет дизельный автомобиль - около 25 кг в год. Электромобиль же выделяет лишь косвенные выбросы - около 15 кг в год.
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_404:0:4756:3264_1920x0_80_0_0_918e41772ecf8e0ad4d06cd1e6020532.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ.
Переход россиян на электромобили с легкового авто на бензине или дизельном топливе как минимум на треть сократит выбросы парниковых газов, говорится
в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"От -35% до -50% - эффект в виде удельного (в год/на единицу пробега) сокращения выбросов парниковых газов за счет замены легкого автомобиля на бензине/дизтопливе на электромобиль", - уверены аналитики.
Директор центра экономики отраслей ТЭК из ЦСР
Александр Амирагян заявил, что замена одного бензинового автомобиля на электромобиль сокращает выбросы на 3-4 тонны CO2-эквивалента в год, а в коммерческом транспорте — на десятки и даже сотни тонн. "Для российских городов - особенно крупных - это вопрос качества воздуха и здоровья людей", - добавил он.
В исследовании пояснили, что ключевым преимуществом электромобилей по сравнению с транспортом, использующим жидкое или газообразное топливо, является отсутствие прямых выбросов загрязняющих веществ (от сжигания топлива). В связи с этим электрификация автотранспорта оказывает значительный положительный эффект на экологическую ситуацию в крупных городах.
Больше всего прямых и косвенных выбросов загрязняющих веществ от одного автомобиля за год эксплуатации выделяет дизельный автомобиль - около 25 кг в год. Электромобиль же выделяет лишь косвенные выбросы - около 15 кг в год.
