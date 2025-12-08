https://1prime.ru/20251208/konstantinov-865324168.html

В Крыму отреагировали на отказ Зеленского читать мирный план США

В Крыму отреагировали на отказ Зеленского читать мирный план США - 08.12.2025, ПРАЙМ

В Крыму отреагировали на отказ Зеленского читать мирный план США

Отказ Владимира Зеленского читать мирное предложение США по урегулированию украинского конфликта демонстрирует бардак внутри верхушки киевского режима и... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T15:51+0300

2025-12-08T15:51+0300

2025-12-08T15:53+0300

политика

общество

россия

сша

рф

киев

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_83ab411ae8bb5f7a167f340046ebac44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского читать мирное предложение США по урегулированию украинского конфликта демонстрирует бардак внутри верхушки киевского режима и непонимание реальной геополитической обстановки, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. "У Зеленского, видимо, проблемы с чтением. Он не только не читал мирный план, но даже конституции Украины и Крыма. В противном случае, в верхушке киевского режима не было бы такого бардака и непонимания реальной геополитической обстановки. Не дают читать ему англичане, которые позабирали у него все умные книжки. А то еще бы вычитал в них что-то и не был бы таким послушным", - сказал Константинов. По его словам, Зеленскому пора начать адекватно воспринимать реальность и осознать всю полноту ответственности за разруху, в которой оказалась Украина по его вине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20251208/germaniya-865322002.html

сша

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, рф, киев, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, совбез