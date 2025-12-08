Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251208/makron-865336201.html
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине - 08.12.2025, ПРАЙМ
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине
У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования конфликта на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T19:39+0300
2025-12-08T19:39+0300
спецоперация на украине
украина
сша
донбасс
эммануэль макрон
владимир зеленский
фридрих мерц
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования конфликта на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Independent."У нас много карт на руках", — заявил он. Французский президент также указал на наличие ряда "положительных сигналов" в переговорном процессе.Ранее Макрон подтвердил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжат координацию действий в Лондоне после недавних переговоров между Киевом и США по вопросам урегулирования. Мирная инициатива США и европейские поправкиВ конце ноября Белый дом сообщил о разработке нового предложения по урегулированию конфликта на Украине. По информации зарубежных изданий, план включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных наносить удары вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались изменения к американскому предложению. Сообщается, что они затрагивают численность украинской армии, контроль над Запорожской АЭС, вопросы о размещении сил НАТО на Украине, принадлежности территорий и другие аспекты. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, первоначальный мирный план США может служить основой для будущих соглашений, однако он подчеркнул необходимость тщательной проработки каждого его пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Москву, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865327823.html
https://1prime.ru/20251208/odessa-865329871.html
украина
сша
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, донбасс, эммануэль макрон, владимир зеленский, фридрих мерц, всу, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ДОНБАСС, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ВСУ, ЕС
19:39 08.12.2025
 
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине

Independent: Макрон заявил о картах на руках у Европы в вопросе Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования конфликта на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Independent.
"У нас много карт на руках", — заявил он.
Французский президент также указал на наличие ряда "положительных сигналов" в переговорном процессе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского
16:57
Ранее Макрон подтвердил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжат координацию действий в Лондоне после недавних переговоров между Киевом и США по вопросам урегулирования.

Мирная инициатива США и европейские поправки

В конце ноября Белый дом сообщил о разработке нового предложения по урегулированию конфликта на Украине. По информации зарубежных изданий, план включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных наносить удары вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались изменения к американскому предложению. Сообщается, что они затрагивают численность украинской армии, контроль над Запорожской АЭС, вопросы о размещении сил НАТО на Украине, принадлежности территорий и другие аспекты.
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, первоначальный мирный план США может служить основой для будущих соглашений, однако он подчеркнул необходимость тщательной проработки каждого его пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Москву, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
17:17
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДОНБАССЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФридрих МерцВСУЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала