Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине
Independent: Макрон заявил о картах на руках у Европы в вопросе Украины
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования конфликта на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Independent.
"У нас много карт на руках", — заявил он.
Французский президент также указал на наличие ряда "положительных сигналов" в переговорном процессе.
Ранее Макрон подтвердил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжат координацию действий в Лондоне после недавних переговоров между Киевом и США по вопросам урегулирования.
Мирная инициатива США и европейские поправки
В конце ноября Белый дом сообщил о разработке нового предложения по урегулированию конфликта на Украине. По информации зарубежных изданий, план включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных наносить удары вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались изменения к американскому предложению. Сообщается, что они затрагивают численность украинской армии, контроль над Запорожской АЭС, вопросы о размещении сил НАТО на Украине, принадлежности территорий и другие аспекты.
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, первоначальный мирный план США может служить основой для будущих соглашений, однако он подчеркнул необходимость тщательной проработки каждого его пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Москву, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.