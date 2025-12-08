https://1prime.ru/20251208/neft--865309197.html

Мировые цены на нефть стабильны

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром стабильны на фоне сохраняющихся опасений вокруг переизбытка предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 08.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 63,81 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 60,15 доллара. Аналитики следят за ситуацией вокруг спроса и предложения на мировом рынке нефти. "Опасения по поводу избытка предложения в итоге подтвердятся", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). По его словам, из-за этого фьючерсы на Brent будут снижаться к уровню около 60 долларов за баррель в течение 2026 года.

