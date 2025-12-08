Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть стабильны - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251208/neft--865309197.html
Мировые цены на нефть стабильны
Мировые цены на нефть стабильны - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть стабильны
Цены на нефть в понедельник утром стабильны на фоне сохраняющихся опасений вокруг переизбытка предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T08:45+0300
2025-12-08T08:45+0300
энергетика
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром стабильны на фоне сохраняющихся опасений вокруг переизбытка предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 08.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 63,81 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 60,15 доллара. Аналитики следят за ситуацией вокруг спроса и предложения на мировом рынке нефти. "Опасения по поводу избытка предложения в итоге подтвердятся", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). По его словам, из-за этого фьючерсы на Brent будут снижаться к уровню около 60 долларов за баррель в течение 2026 года.
https://1prime.ru/20251206/neft-865272751.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
08:45 08.12.2025
 
Мировые цены на нефть стабильны

Цены на нефть в понедельник стабильны на опасениях из-за переизбытка предложения

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром стабильны на фоне сохраняющихся опасений вокруг переизбытка предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 08.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 63,81 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 60,15 доллара.
Аналитики следят за ситуацией вокруг спроса и предложения на мировом рынке нефти.
"Опасения по поводу избытка предложения в итоге подтвердятся", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
По его словам, из-за этого фьючерсы на Brent будут снижаться к уровню около 60 долларов за баррель в течение 2026 года.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти
6 декабря, 08:42
 
ЭнергетикаНефтьРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала