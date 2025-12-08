https://1prime.ru/20251208/neft--865322498.html
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению на 1% после незначительного роста утром, свидетельствуют данные торгов. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:25+0300
2025-12-08T15:25+0300
2025-12-08T15:25+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению на 1% после незначительного роста утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1% относительно предыдущего закрытия - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 59,44 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,1%. Стоимость нефти снижается в начале новой недели после роста двух недель подряд. Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, которые влияют на перспективы предложения и спроса. Внимание рынков также обращено к встрече Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 9-10 декабря. По итогам заседания регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 90% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых. Итоги заседания могут повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительны сырьевые товары, в том числе и нефть.
https://1prime.ru/20251208/peskov-865317728.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Стоимость нефти перешла к снижению на один процент
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению на 1% после незначительного роста утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1% относительно предыдущего закрытия - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 59,44 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,1%.
Стоимость нефти снижается в начале новой недели после роста двух недель подряд. Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, которые влияют на перспективы предложения и спроса.
Внимание рынков также обращено к встрече Федеральной резервной системы (ФРС) США
, которая запланирована на 9-10 декабря. По итогам заседания регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 90% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых. Итоги заседания могут повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительны сырьевые товары, в том числе и нефть.
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию