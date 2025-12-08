Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251208/neft--865322498.html
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 08.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению на 1% после незначительного роста утром, свидетельствуют данные торгов. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:25+0300
2025-12-08T15:25+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению на 1% после незначительного роста утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1% относительно предыдущего закрытия - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 59,44 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,1%. Стоимость нефти снижается в начале новой недели после роста двух недель подряд. Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, которые влияют на перспективы предложения и спроса. Внимание рынков также обращено к встрече Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 9-10 декабря. По итогам заседания регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 90% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых. Итоги заседания могут повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительны сырьевые товары, в том числе и нефть.
https://1prime.ru/20251208/peskov-865317728.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
15:25 08.12.2025
 
Мировые цены на нефть перешли к снижению

Стоимость нефти перешла к снижению на один процент

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Добыча нефти.. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению на 1% после незначительного роста утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1% относительно предыдущего закрытия - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 59,44 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,1%.
Стоимость нефти снижается в начале новой недели после роста двух недель подряд. Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, которые влияют на перспективы предложения и спроса.
Внимание рынков также обращено к встрече Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 9-10 декабря. По итогам заседания регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 90% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых. Итоги заседания могут повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительны сырьевые товары, в том числе и нефть.
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию
13:43
 
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала