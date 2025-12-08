https://1prime.ru/20251208/neft--865322498.html

Мировые цены на нефть перешли к снижению

2025-12-08T15:25+0300

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению на 1% после незначительного роста утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1% относительно предыдущего закрытия - до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 59,44 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,1%. Стоимость нефти снижается в начале новой недели после роста двух недель подряд. Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, которые влияют на перспективы предложения и спроса. Внимание рынков также обращено к встрече Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 9-10 декабря. По итогам заседания регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 90% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых. Итоги заседания могут повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительны сырьевые товары, в том числе и нефть.

