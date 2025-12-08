https://1prime.ru/20251208/odessa-865329871.html

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X, что город Одесса создан русскими и не имеет никакого отношения к Украине. | 08.12.2025, ПРАЙМ

спецоперация на украине

одесса

украина

харьков

дуглас макгрегор

владимир сальдо

сбу

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X, что город Одесса создан русскими и не имеет никакого отношения к Украине. "Как только Россия освободит Одессу, Украина никогда ее не вернет. <…> Этот город исторически российский и не имеет никакого отношения к Украине", — написал он.Эксперт подчеркнул, что Одесса "была основана, построена и завоевана русскими при Екатерине Великой". Ранее Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил, что россияне, "что бы ни случилось, получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими".Глава Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября в интервью РИА Новости заявил, что в случае проведения референдумов, Одесса и Николаев проголосовали бы за присоединение к России. Сальдо отметил, что, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов сохраняется стремление к нормальной жизни — без принудительного призыва в армию, контроля со стороны СБУ и влияния западных "наставников". Он отметил, что нынешняя власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях удерживается исключительно за счёт страха и применения силы.

