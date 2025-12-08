Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе - 08.12.2025
Спецоперация на Украине
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе - 08.12.2025, ПРАЙМ
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X, что город Одесса создан русскими и не имеет никакого отношения к Украине. | 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X, что город Одесса создан русскими и не имеет никакого отношения к Украине. "Как только Россия освободит Одессу, Украина никогда ее не вернет. &lt;…&gt; Этот город исторически российский и не имеет никакого отношения к Украине", — написал он.Эксперт подчеркнул, что Одесса "была основана, построена и завоевана русскими при Екатерине Великой". Ранее Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил, что россияне, "что бы ни случилось, получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими".Глава Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября в интервью РИА Новости заявил, что в случае проведения референдумов, Одесса и Николаев проголосовали бы за присоединение к России. Сальдо отметил, что, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов сохраняется стремление к нормальной жизни — без принудительного призыва в армию, контроля со стороны СБУ и влияния западных "наставников". Он отметил, что нынешняя власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях удерживается исключительно за счёт страха и применения силы.
17:17 08.12.2025
 
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Одесса не имеет отношения к Украине

Вид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X, что город Одесса создан русскими и не имеет никакого отношения к Украине.
"Как только Россия освободит Одессу, Украина никогда ее не вернет. <…> Этот город исторически российский и не имеет никакого отношения к Украине", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского
16:57
Эксперт подчеркнул, что Одесса "была основана, построена и завоевана русскими при Екатерине Великой".
Ранее Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил, что россияне, "что бы ни случилось, получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими".
Глава Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября в интервью РИА Новости заявил, что в случае проведения референдумов, Одесса и Николаев проголосовали бы за присоединение к России. Сальдо отметил, что, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов сохраняется стремление к нормальной жизни — без принудительного призыва в армию, контроля со стороны СБУ и влияния западных "наставников". Он отметил, что нынешняя власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях удерживается исключительно за счёт страха и применения силы.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
СМИ сообщили о болезненном ударе США по Украине
12:51
 
Спецоперация на Украине
 
 
