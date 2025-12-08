https://1prime.ru/20251208/osago-865325683.html

ВСС предложил рассылать "письма счастья" водителям, не имеющим ОСАГО

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает рассылать "письма счастья" водителям, которые нарушили правила дорожного движения и при этом не имеют полиса ОСАГО, заявил глава ВСС Евгений Уфимцев на круглом столе в Общественной палате. "Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышении скорости, одновременно не прислать второе "письмо счастья", где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО", - сказал Уфимцев. Он признал, что пока решены не все проблемы для запуска полноценного контроля полисов ОСАГО по видеокамерам на дорогах, но страховщики не видят препятствий для обычного предупреждения. "Мы можем информировать автовладельцев о возможном отсутствии полиса и о возможном наказании за это", - сказал он. "Пускай в тестовом варианте, без штрафов пока, но надо запускать", - подчеркнул глава ВСС. Он привел экспертные оценки, согласно которым около 10% автовладельцев ездят без обязательного полиса "автогражданки". В результате, по его словам, законопослушные водители, которые приобретают полисы, попав в ДТП, могут остаться без защиты, что дискредитирует всю идею страхования автогражданской ответственности. При этом, по словам главы ВСС, техническая возможность ввести контроль полисов ОСАГО по дорожным камерам есть уже сейчас. Национальная страховая информационная система (НСИС) еще в начале ноября уведомила ГИБДД о готовности к запуску проверок ОСАГО через дорожные камеры. Согласно поручению президента РФ, такие проверки должны были заработать в России к 1 ноября 2025 года, однако на практике система так и не была запущена.

