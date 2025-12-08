Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251208/peskov-865317728.html
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию
Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T13:43+0300
2025-12-08T14:22+0300
энергетика
нефть
россия
индия
рф
дмитрий песков
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_eddf597342bf36c957c5ccef929a8eb7.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию. Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. "Насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
https://1prime.ru/20251206/indiya-865269319.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_860c9ef71345f4f90134655f2679a9ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индия, рф, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди
13:43 08.12.2025 (обновлено: 14:22 08.12.2025)
 
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию

Песков: Индия продолжит обеспечивать свои экономические интересы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Нефтеналивной терминал. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди.
"Насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина
6 декабря, 03:32
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДИЯРФДмитрий ПесковВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала