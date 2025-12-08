https://1prime.ru/20251208/peskov-865317728.html
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию
Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T13:43+0300
2025-12-08T13:43+0300
2025-12-08T14:22+0300
энергетика
нефть
россия
индия
рф
дмитрий песков
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_eddf597342bf36c957c5ccef929a8eb7.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию. Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. "Насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
https://1prime.ru/20251206/indiya-865269319.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_860c9ef71345f4f90134655f2679a9ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, индия, рф, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди
В Кремле оценили перспективы поставок нефти в Индию
Песков: Индия продолжит обеспечивать свои экономические интересы