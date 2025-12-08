Роскачество рассказало о манипуляциях в популярных мобильных играх

https://1prime.ru/20251208/roskachestvo-865307706.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Специальные системы ограничений для игроков, в том числе таймеры восстановления энергии, и временные акции, вызывающие страх упущенной выгоды, побуждают игроков активнее тратить время и деньги в популярных мобильных играх жанра "три в ряд", рассказали РИА Новости специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. В начале ноября в Роскачестве сообщили РИА Новости, что центр проверит 14 отечественных и зарубежных мобильных игр жанра "три в ряд", среди которых популярные в России Homescapes и Royal Match, на наличие в них манипулятивных механик, направленных на привлечение времени и денежных средств игроков. "Основные манипулятивные механики, выявленные в играх: системы ограничений - энергия (жизни), которые заканчиваются в самый неподходящий момент, и таймеры их восстановления. FOMO (страх упустить выгоду) - временные события, акции с обратным отсчетом и эксклюзивные награды, которые исчезнут навсегда", - рассказали в организации. Эксперты также выделили механику социального давления - призывы вступать в команды, просить жизни у друзей и публичные рейтинги. Игры также могут "подсаживать" игроков, давая щедрые бонусы на старте, формирующие положительную зависимость, которая позже пропадает. Еще один вариант: непрозрачная экономика, в частности множество видов валюты и ресурсов, затрудняющих оценку реальной стоимости покупок. "Ключевой находкой эксперты называют искусственную сложность уровней. Многие из них спроектированы так, что до победы остается 1-2 хода, которые можно моментально докупить. Это создает у игрока чувство фрустрации и провоцирует на спонтанную трату денег", - отметили в организации. Там же указали на агрессивную рекламу многих популярных игр, таких как Gardenscapes, Homescapes, Royal Match и Lily's Garden. Рекламные ролики часто специально показывают игровой процесс, которого нет в реальности, вводя в заблуждение. Эксперты называют основными рисками для пользователей низкий порог входа и иллюзию безобидности, а также побуждение к импульсивным покупкам за счет спроектированных игровых уровней, где проигрывают "в один ход от победы". Еще одна проблема - упрощенная оплата, в том числе через счет телефона. По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, которые приводит пресс-служба, организация не выступает за запрет игр, а призывает к развитию ответственной индустрии. Для этого необходимо введение добровольной сертификации, которая будет открыто информировать пользователя о видах используемых манипулятивных механик. "Осведомленность о применяемых манипуляциях - первый шаг к осознанному потреблению игрового контента. Мы в очередной раз призываем разработчиков к прозрачности, а игроков - к внимательному отношению к своему игровому опыту и тратам", - заключил он.

