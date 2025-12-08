Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем понедельника

https://1prime.ru/20251208/rynok--865322301.html

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днём почти исчерпал даже тот небольшой утренний рост, что был утром, в целом настроения умеренно оптимистичные, следует из данных торгов и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск увеличивается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 715,35 пункта. Индекс Мосбиржи растет в том числе благодаря публикации Стратегии национальной безопасности США в конце прошлой недели, в которой отмечается, что "быстрое прекращение" украинского конфликта является ключевым интересом США, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". Дополнительную поддержку рынку оказывает ожидание встречи лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины, что участники рынка расценивают как возможный шаг к снижению напряженности на международной арене, добавила эксперт. "Инвесторов вдохновляет укрепление рубля и относительно стабильные котировки нефти Brent в районе 63,8 доллара за баррель, а главное — сохраняющиеся надежды на возможное продвижение в переговорном процессе по украинскому урегулированию", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста стоимости - акции "Магнита" (+3,94%), "Фармсинтеза" (+2,50%), ВК (+1,84%), "Башнефти" (+1,77% обыкновенные) и ОВК (+1,68%). "Банковский сектор выглядел умеренно позитивно на фоне общего настроя рынка", - добавляет Силаев. В лидерах снижения стоимости — акции "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 1,6%, префы - на 1,41%), "Россетей" (−1,28%), "Мечела" (−1,15%) и "Алросы" (−1,06%). Также под давлением всё же осталась "Башнефть", и её привилегированные акции дешевеют на 1,05%, обращает внимание Силаев. "В целом настроения на российском рынке сдержанно оптимистичные. Рубль крепнет, нефть "держится", инфляция постепенно снижается — все это закладывает основу для возможного продолжения восстановительного движения индекса", - считает Силаев. Но всё будет зависеть от дальнейших новостей, предупреждает он. "Банк России выпустит, в частности, бюллетень "О чем говорят тренды" (9 декабря) и обзор рисков финансовых рынков (10 декабря). Корпоративные события на неделе будут в основном связаны с дивидендной политикой. Состоится закрытие реестра под дивиденды... "Акрона", "Смарттехгруппа" (Car Money), ЦИАНа, "Мордовэнергосбыта", "Займера" и "Европлана", - напоминает Андрей Алексеев из УК "Первая".

