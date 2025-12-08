Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем понедельника - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/rynok--865322301.html
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем понедельника
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем понедельника - 08.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем понедельника
Российский рынок акций днём почти исчерпал даже тот небольшой утренний рост, что был утром, в целом настроения умеренно оптимистичные, следует из данных торгов... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T15:23+0300
2025-12-08T15:23+0300
экономика
рынок
торги
сша
великобритания
франция
мосбиржа
башнефть
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днём почти исчерпал даже тот небольшой утренний рост, что был утром, в целом настроения умеренно оптимистичные, следует из данных торгов и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск увеличивается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 715,35 пункта. Индекс Мосбиржи растет в том числе благодаря публикации Стратегии национальной безопасности США в конце прошлой недели, в которой отмечается, что "быстрое прекращение" украинского конфликта является ключевым интересом США, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". Дополнительную поддержку рынку оказывает ожидание встречи лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины, что участники рынка расценивают как возможный шаг к снижению напряженности на международной арене, добавила эксперт. "Инвесторов вдохновляет укрепление рубля и относительно стабильные котировки нефти Brent в районе 63,8 доллара за баррель, а главное — сохраняющиеся надежды на возможное продвижение в переговорном процессе по украинскому урегулированию", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста стоимости - акции "Магнита" (+3,94%), "Фармсинтеза" (+2,50%), ВК (+1,84%), "Башнефти" (+1,77% обыкновенные) и ОВК (+1,68%). "Банковский сектор выглядел умеренно позитивно на фоне общего настроя рынка", - добавляет Силаев. В лидерах снижения стоимости — акции "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 1,6%, префы - на 1,41%), "Россетей" (−1,28%), "Мечела" (−1,15%) и "Алросы" (−1,06%). Также под давлением всё же осталась "Башнефть", и её привилегированные акции дешевеют на 1,05%, обращает внимание Силаев. "В целом настроения на российском рынке сдержанно оптимистичные. Рубль крепнет, нефть "держится", инфляция постепенно снижается — все это закладывает основу для возможного продолжения восстановительного движения индекса", - считает Силаев. Но всё будет зависеть от дальнейших новостей, предупреждает он. "Банк России выпустит, в частности, бюллетень "О чем говорят тренды" (9 декабря) и обзор рисков финансовых рынков (10 декабря). Корпоративные события на неделе будут в основном связаны с дивидендной политикой. Состоится закрытие реестра под дивиденды... "Акрона", "Смарттехгруппа" (Car Money), ЦИАНа, "Мордовэнергосбыта", "Займера" и "Европлана", - напоминает Андрей Алексеев из УК "Первая".
https://1prime.ru/20251208/kurs--865317463.html
сша
великобритания
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, великобритания, франция, мосбиржа, башнефть, финам
Экономика, Рынок, Торги, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Мосбиржа, Башнефть, Финам
15:23 08.12.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем понедельника

Российский рынок акций днем почти исчерпал небольшой утренний рост

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днём почти исчерпал даже тот небольшой утренний рост, что был утром, в целом настроения умеренно оптимистичные, следует из данных торгов и комментария аналитика.
Индекс Мосбиржи к 15.10 мск увеличивается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 715,35 пункта.
Индекс Мосбиржи растет в том числе благодаря публикации Стратегии национальной безопасности США в конце прошлой недели, в которой отмечается, что "быстрое прекращение" украинского конфликта является ключевым интересом США, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
Дополнительную поддержку рынку оказывает ожидание встречи лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины, что участники рынка расценивают как возможный шаг к снижению напряженности на международной арене, добавила эксперт.
"Инвесторов вдохновляет укрепление рубля и относительно стабильные котировки нефти Brent в районе 63,8 доллара за баррель, а главное — сохраняющиеся надежды на возможное продвижение в переговорном процессе по украинскому урегулированию", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах роста стоимости - акции "Магнита" (+3,94%), "Фармсинтеза" (+2,50%), ВК (+1,84%), "Башнефти" (+1,77% обыкновенные) и ОВК (+1,68%). "Банковский сектор выглядел умеренно позитивно на фоне общего настроя рынка", - добавляет Силаев.
В лидерах снижения стоимости — акции "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 1,6%, префы - на 1,41%), "Россетей" (−1,28%), "Мечела" (−1,15%) и "Алросы" (−1,06%). Также под давлением всё же осталась "Башнефть", и её привилегированные акции дешевеют на 1,05%, обращает внимание Силаев.
"В целом настроения на российском рынке сдержанно оптимистичные. Рубль крепнет, нефть "держится", инфляция постепенно снижается — все это закладывает основу для возможного продолжения восстановительного движения индекса", - считает Силаев. Но всё будет зависеть от дальнейших новостей, предупреждает он.
"Банк России выпустит, в частности, бюллетень "О чем говорят тренды" (9 декабря) и обзор рисков финансовых рынков (10 декабря). Корпоративные события на неделе будут в основном связаны с дивидендной политикой. Состоится закрытие реестра под дивиденды... "Акрона", "Смарттехгруппа" (Car Money), ЦИАНа, "Мордовэнергосбыта", "Займера" и "Европлана", - напоминает Андрей Алексеев из УК "Первая".
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Курс юаня против рубля на Мосбирже по инерции повышается в начале недели
13:38
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯМосбиржаБашнефтьФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала