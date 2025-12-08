https://1prime.ru/20251208/siyyarto-865325365.html
Венгрия и Турция осудили атаки на энергоинфраструктуру России
2025-12-08T16:13+0300
БУДАПЕШТ, 8 дек - ПРАЙМ. Венгрия и Турция осуждают атаки на российскую энергоинфраструктуру и танкеры в Черном море, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Стамбуле в понедельник намерены обсудить расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Milliyet. "Мы выступаем за прекращение войны на Украине путём переговоров и вместе осуждаем нападения на маршруты энергопоставок, будь то нефтепроводы в России или танкеры в Чёрном море", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр назвал Турцию "надёжным и честным транзитным партнёром", поскольку в 2025 году по "Турецкому потоку" в Венгрию всего поступит около восьми миллиардов кубометров природного газа. "Мы также выступаем против того, чтобы вопрос энергоснабжения представлялся как политический или идеологический", - отметил Сийярто. В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нефтепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба". Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.*Запрещена в РФ как экстремистская
