Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
https://1prime.ru/20251208/ssha-865340715.html
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином - 08.12.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что "совсем недавно" говорил с председателем КНР Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл. | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T23:05+0300
2025-12-08T23:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864060786_0:91:600:429_1920x0_80_0_0_9dbc9cbc5ab288ac0a6571df4ab2a264.png
ВАШИНГТОН, 8 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "совсем недавно" говорил с председателем КНР Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл. "Я недавно разговаривал с председателем Си, совсем недавно", – сказал он в Белом доме. Когда именно состоялся разговор, президент США не уточнил.
23:05 08.12.2025
 
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что недавно разговаривал с Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл

© Фото : МИД КНРПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
© Фото : МИД КНР
ВАШИНГТОН, 8 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "совсем недавно" говорил с председателем КНР Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл.
"Я недавно разговаривал с председателем Си, совсем недавно", – сказал он в Белом доме.
Когда именно состоялся разговор, президент США не уточнил.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
