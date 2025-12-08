https://1prime.ru/20251208/ssha-865340715.html
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином - 08.12.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что "совсем недавно" говорил с председателем КНР Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл. | 08.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 8 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "совсем недавно" говорил с председателем КНР Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл. "Я недавно разговаривал с председателем Си, совсем недавно", – сказал он в Белом доме. Когда именно состоялся разговор, президент США не уточнил.
https://1prime.ru/20251208/tramp-865339468.html
