https://1prime.ru/20251208/sud--865315413.html

Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли

Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли - 08.12.2025, ПРАЙМ

Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли

Суд в Донецке приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли, сообщает Южный окружной военный... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T11:58+0300

2025-12-08T11:58+0300

2025-12-08T11:58+0300

общество

донбасс

донецк

рф

маргарита симоньян

sputnik

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925553_0:102:3283:1948_1920x0_80_0_0_ec0d27af92704887a09063469bfc98d8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - ПРАЙМ. Суд в Донецке приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли, сообщает Южный окружной военный суд. "В соответствии с приговором суда виновным назначено наказание: Вансяцкому - 12 лет колонии строгого режима, Иорданову - 12 лет колонии строгого режима, Агальцеву - 11 лет колонии строгого режима, Бажину - 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении. В апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны. Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу. В сентябре 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли , и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".

https://1prime.ru/20251025/redaktor-863933291.html

донбасс

донецк

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , донбасс, донецк, рф, маргарита симоньян, sputnik, ск рф