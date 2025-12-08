Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли - 08.12.2025
Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли
Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли - 08.12.2025, ПРАЙМ
Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли
Суд в Донецке приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли, сообщает Южный окружной военный... | 08.12.2025, ПРАЙМ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - ПРАЙМ. Суд в Донецке приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли, сообщает Южный окружной военный суд. "В соответствии с приговором суда виновным назначено наказание: Вансяцкому - 12 лет колонии строгого режима, Иорданову - 12 лет колонии строгого режима, Агальцеву - 11 лет колонии строгого режима, Бажину - 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении. В апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны. Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу. В сентябре 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли , и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".
11:58 08.12.2025
 
Суд вынес приговор по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли

Суд в Донецке вынес приговор по делу об убийстве журналиста Sputnik Бентли

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - ПРАЙМ. Суд в Донецке приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли, сообщает Южный окружной военный суд.
"В соответствии с приговором суда виновным назначено наказание: Вансяцкому - 12 лет колонии строгого режима, Иорданову - 12 лет колонии строгого режима, Агальцеву - 11 лет колонии строгого режима, Бажину - 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
В апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
В сентябре 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли , и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".
