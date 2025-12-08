Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил иск "Ростеха" к "дочке" IBM на 396 миллионов рублей - 08.12.2025
Суд отклонил иск "Ростеха" к "дочке" IBM на 396 миллионов рублей
Суд отклонил иск "Ростеха" к "дочке" IBM на 396 миллионов рублей - 08.12.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск "Ростеха" к "дочке" IBM на 396 миллионов рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отказала ООО "Национальный центр информатизации", принадлежащему Объединенной... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T13:18+0300
2025-12-08T13:19+0300
россия
москва
рф
ibm
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_d815140fa05354bd50d8e1e6f0f96498.jpg
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отказала ООО "Национальный центр информатизации", принадлежащему Объединенной приборостроительной корпорации "Ростеха", во взыскании около 396 миллионов рублей с ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия", российского подразделения крупного американского производителя программного обеспечения IBM. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу истца на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Иск был заявлен о взыскании упущенной выгоды по соглашению от 30 сентября 2020 года. Это соглашение истец заключил с ответчиком в интересах Федерального казначейства РФ. По его условиям "дочка" IBM оказывала услуги техобслуживания оборудования IBM путем предоставления доступа к базам данных и информационным базам IBM. В марте 2022 года ответчик прекратил оказание услуг из-за введения международных санкций. В иске "Национальный центр информатизации" потребовал вернуть неотработанную плату по соглашению. Суд первой инстанции, отказывая в иске, отметил, что "фактически действия ответчика по прекращению доступа к базам IBM не являлись умышленными, с учетом отсутствия возможности влиять на решения компании IBM", а также согласился с доводами ответчика о пропуске истцом срока исковой давности. Этот же суд в январе по собственному заявлению ООО "Национальный центр информатизации" ввел в нем наблюдение, начальную процедуру банкротства. Как сообщил суду должник, его неисполненные обязательства оценивались на тот момент примерно в 2,9 миллиарда рублей, а своим имуществом он называл дебиторскую задолженность и денежные средства в размере чуть более 1 миллиона рублей. Корпорация IBM была основана в 1911 году. Это один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующего сервиса и консалтинговых услуг. IBM работает более чем в 175 странах.
13:18 08.12.2025 (обновлено: 13:19 08.12.2025)
 
Суд отклонил иск "Ростеха" к "дочке" IBM на 396 миллионов рублей

Суд отказал "Ростеху" во взыскании около 396 миллионов рублей с "дочки" IBM

© РИА Новости . Владимир АстапковичСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отказала ООО "Национальный центр информатизации", принадлежащему Объединенной приборостроительной корпорации "Ростеха", во взыскании около 396 миллионов рублей с ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия", российского подразделения крупного американского производителя программного обеспечения IBM.
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу истца на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Иск был заявлен о взыскании упущенной выгоды по соглашению от 30 сентября 2020 года. Это соглашение истец заключил с ответчиком в интересах Федерального казначейства РФ. По его условиям "дочка" IBM оказывала услуги техобслуживания оборудования IBM путем предоставления доступа к базам данных и информационным базам IBM.
В марте 2022 года ответчик прекратил оказание услуг из-за введения международных санкций. В иске "Национальный центр информатизации" потребовал вернуть неотработанную плату по соглашению.
Суд первой инстанции, отказывая в иске, отметил, что "фактически действия ответчика по прекращению доступа к базам IBM не являлись умышленными, с учетом отсутствия возможности влиять на решения компании IBM", а также согласился с доводами ответчика о пропуске истцом срока исковой давности.
Этот же суд в январе по собственному заявлению ООО "Национальный центр информатизации" ввел в нем наблюдение, начальную процедуру банкротства. Как сообщил суду должник, его неисполненные обязательства оценивались на тот момент примерно в 2,9 миллиарда рублей, а своим имуществом он называл дебиторскую задолженность и денежные средства в размере чуть более 1 миллиона рублей.
Корпорация IBM была основана в 1911 году. Это один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующего сервиса и консалтинговых услуг. IBM работает более чем в 175 странах.
