"Армия разваливается": на Западе сообщили о серьезных проблемах в зоне СВО
"Армия разваливается": на Западе сообщили о серьезных проблемах в зоне СВО
В условиях активного продвижения российских сил в зоне СВО наблюдается полный распад ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем... | 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В условиях активного продвижения российских сил в зоне СВО наблюдается полный распад ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается. <…> У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на их условиях", — признал он.Согласно мнению эксперта, изменения в политике Вашингтона, формально закрепленные в новой Стратегии национальной безопасности США, стали ключевым катализатором этих перемен."Новая американская стратегия, по сути, начала обратный отсчет жизни "коллективного Запада". Можно утверждать, что она заканчивает и участие американцев в европейских делах в целом. <…> США не хотят, чтобы русские создавали им лишние проблемы в Европе и желают, чтобы европейцы позаботились о себе сами. Такой образ мышления, очевидно, несовместим с жизнью коллективного Запада и, в конечном счете, с жизнью Североатлантического альянса, существовавшего со времен Второй мировой войны", — резюмирует Меркурис.В пятницу Белый дом представил новую Стратегию национальной безопасности, призывая ЕС самостоятельно решать вопросы своей защиты. В документе также указано на разногласия американских властей с европейскими лидерами, которые имеют нереалистичные ожидания относительно конфликта на Украине.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал американскую публикацию как "форточку" для диалога с Москвой. По его словам, это сигнал открытости Вашингтона к обсуждению глобальной системы безопасности.
"Армия разваливается": на Западе сообщили о серьезных проблемах в зоне СВО
