https://1prime.ru/20251208/svo-865305618.html

"Армия разваливается": на Западе сообщили о серьезных проблемах в зоне СВО

"Армия разваливается": на Западе сообщили о серьезных проблемах в зоне СВО - 08.12.2025, ПРАЙМ

"Армия разваливается": на Западе сообщили о серьезных проблемах в зоне СВО

В условиях активного продвижения российских сил в зоне СВО наблюдается полный распад ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T04:33+0300

2025-12-08T04:33+0300

2025-12-08T04:33+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

запад

дмитрий медведев

всу

ес

вашингтон

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В условиях активного продвижения российских сил в зоне СВО наблюдается полный распад ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается. <…> У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на их условиях", — признал он.Согласно мнению эксперта, изменения в политике Вашингтона, формально закрепленные в новой Стратегии национальной безопасности США, стали ключевым катализатором этих перемен."Новая американская стратегия, по сути, начала обратный отсчет жизни "коллективного Запада". Можно утверждать, что она заканчивает и участие американцев в европейских делах в целом. <…> США не хотят, чтобы русские создавали им лишние проблемы в Европе и желают, чтобы европейцы позаботились о себе сами. Такой образ мышления, очевидно, несовместим с жизнью коллективного Запада и, в конечном счете, с жизнью Североатлантического альянса, существовавшего со времен Второй мировой войны", — резюмирует Меркурис.В пятницу Белый дом представил новую Стратегию национальной безопасности, призывая ЕС самостоятельно решать вопросы своей защиты. В документе также указано на разногласия американских властей с европейскими лидерами, которые имеют нереалистичные ожидания относительно конфликта на Украине.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал американскую публикацию как "форточку" для диалога с Москвой. По его словам, это сигнал открытости Вашингтона к обсуждению глобальной системы безопасности.

https://1prime.ru/20251205/svo-865232796.html

https://1prime.ru/20251127/ssha-864979047.html

запад

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, дмитрий медведев, всу, ес, вашингтон, сша