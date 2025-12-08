https://1prime.ru/20251208/turpotok--865312521.html

В Узбекистане сообщили о росте числа туристов из России

ТАШКЕНТ, 8 дек – ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших Узбекистан, в январе-ноябре 2025 года увеличилось на 14,5% по сравнению с годом ранее – до 923,7 тысячи человек, по итогам года этот показатель может достичь 1 миллиона гостей из РФ, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики. По данным ведомства, в январе-ноябре число иностранных туристов в Узбекистане выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 10,7 миллиона человек, объем экспорта туристических услуг достиг 4,4 миллиарда долларов (рост в 1,44 раза). "За этот период Узбекистан посетили 923,7 тысячи туристов из России, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 807 тысяч человек", - сказал представитель туристического ведомства, отвечая на вопрос о динамике турпотока из РФ. Таким образом, рост составил 14,5%. В ведомстве отметили, что турпоток из РФ уже превысил итоги 2024 года, а по сравнению с 2023 годом вырос в 1,4 раза. "До конца года мы ждем, что число туристов из России достигнет отметки в 1 миллион гостей", - уточнил собеседник агентства. По данным комитета, в этом году в регионах Узбекистана было запущено 954 отелей, гостевых домов, хостелов и других средств размещения, в результате их общее количество достигло 6,86 тысячи, а совокупная вместимость – 183,9 тысячи мест. "Это позволяет расширить качество и объем предоставляемых услуг для зарубежных гостей", - добавили в комитете. Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявлял РИА Новости, что число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года может достичь 1 миллиона человек, в дальнейшем и эта цифра может вырасти. По оценкам российского министерства, этому способствует широкая сеть прямого авиасообщения с Узбекистаном - в настоящее время действует 353 прямых авиарейса в узбекистанские города не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан в 2024 году, выросло в полтора раза, до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч.

