Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане сообщили о росте числа туристов из России - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251208/turpotok--865312521.html
В Узбекистане сообщили о росте числа туристов из России
В Узбекистане сообщили о росте числа туристов из России - 08.12.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане сообщили о росте числа туристов из России
Число туристов из России, посетивших Узбекистан, в январе-ноябре 2025 года увеличилось на 14,5% по сравнению с годом ранее – до 923,7 тысячи человек, по итогам... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T10:22+0300
2025-12-08T10:22+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
узбекистан
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 8 дек – ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших Узбекистан, в январе-ноябре 2025 года увеличилось на 14,5% по сравнению с годом ранее – до 923,7 тысячи человек, по итогам года этот показатель может достичь 1 миллиона гостей из РФ, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики. По данным ведомства, в январе-ноябре число иностранных туристов в Узбекистане выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 10,7 миллиона человек, объем экспорта туристических услуг достиг 4,4 миллиарда долларов (рост в 1,44 раза). "За этот период Узбекистан посетили 923,7 тысячи туристов из России, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 807 тысяч человек", - сказал представитель туристического ведомства, отвечая на вопрос о динамике турпотока из РФ. Таким образом, рост составил 14,5%. В ведомстве отметили, что турпоток из РФ уже превысил итоги 2024 года, а по сравнению с 2023 годом вырос в 1,4 раза. "До конца года мы ждем, что число туристов из России достигнет отметки в 1 миллион гостей", - уточнил собеседник агентства. По данным комитета, в этом году в регионах Узбекистана было запущено 954 отелей, гостевых домов, хостелов и других средств размещения, в результате их общее количество достигло 6,86 тысячи, а совокупная вместимость – 183,9 тысячи мест. "Это позволяет расширить качество и объем предоставляемых услуг для зарубежных гостей", - добавили в комитете. Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявлял РИА Новости, что число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года может достичь 1 миллиона человек, в дальнейшем и эта цифра может вырасти. По оценкам российского министерства, этому способствует широкая сеть прямого авиасообщения с Узбекистаном - в настоящее время действует 353 прямых авиарейса в узбекистанские города не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан в 2024 году, выросло в полтора раза, до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч.
https://1prime.ru/20251206/zhd-865285377.html
узбекистан
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, узбекистан, рф, москва
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, РФ, МОСКВА
10:22 08.12.2025
 
В Узбекистане сообщили о росте числа туристов из России

Турпоток из России в Узбекистан в январе-ноябре 2025 года вырос на 14,5 процента

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 8 дек – ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших Узбекистан, в январе-ноябре 2025 года увеличилось на 14,5% по сравнению с годом ранее – до 923,7 тысячи человек, по итогам года этот показатель может достичь 1 миллиона гостей из РФ, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики.
По данным ведомства, в январе-ноябре число иностранных туристов в Узбекистане выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 10,7 миллиона человек, объем экспорта туристических услуг достиг 4,4 миллиарда долларов (рост в 1,44 раза).
"За этот период Узбекистан посетили 923,7 тысячи туристов из России, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 807 тысяч человек", - сказал представитель туристического ведомства, отвечая на вопрос о динамике турпотока из РФ. Таким образом, рост составил 14,5%.
В ведомстве отметили, что турпоток из РФ уже превысил итоги 2024 года, а по сравнению с 2023 годом вырос в 1,4 раза. "До конца года мы ждем, что число туристов из России достигнет отметки в 1 миллион гостей", - уточнил собеседник агентства.
По данным комитета, в этом году в регионах Узбекистана было запущено 954 отелей, гостевых домов, хостелов и других средств размещения, в результате их общее количество достигло 6,86 тысячи, а совокупная вместимость – 183,9 тысячи мест. "Это позволяет расширить качество и объем предоставляемых услуг для зарубежных гостей", - добавили в комитете.
Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявлял РИА Новости, что число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года может достичь 1 миллиона человек, в дальнейшем и эта цифра может вырасти. По оценкам российского министерства, этому способствует широкая сеть прямого авиасообщения с Узбекистаном - в настоящее время действует 353 прямых авиарейса в узбекистанские города не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов РФ.
Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан в 2024 году, выросло в полтора раза, до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч.
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Узбекистан и Россия оптимизируют тарифы на пассажирские перевозки
6 декабря, 21:55
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала