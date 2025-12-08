Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США больше не тратят деньги на поддержку Украины, заявил Трамп - 08.12.2025
США больше не тратят деньги на поддержку Украины, заявил Трамп
2025-12-08T23:38+0300
2025-12-08T23:38+0300
финансы
киев
сша
украина
дональд трамп
джо байден
в мире
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование. "Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом дала Киеву 350 миллиардов долларов. "Я им (Киеву - ред.) ничего не дал", - подчеркнул Трамп.
финансы, киев, сша, украина, дональд трамп, джо байден, в мире
Финансы, Киев, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
23:38 08.12.2025
 
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование.
"Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом дала Киеву 350 миллиардов долларов.
"Я им (Киеву - ред.) ничего не дал", - подчеркнул Трамп.
Дмитрий Песков
Песков оценил работу по украинскому урегулированию
22:19
 
