США больше не тратят деньги на поддержку Украины, заявил Трамп

2025-12-08T23:38+0300

ВАШИНГТОН, 8 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование. "Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом дала Киеву 350 миллиардов долларов. "Я им (Киеву - ред.) ничего не дал", - подчеркнул Трамп.

