Стоимость меди достигла исторического максимума - 08.12.2025
Стоимость меди достигла исторического максимума
2025-12-08T16:31+0300
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник достигли исторического максимума, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные биржи. В ходе торгов понедельника цена на медь на LME достигала отметки в 11 771 долларов за тонну, что стало новым рекордом, пишет газета. "Дефицит предложения продолжает вызывать панические закупки", - цитирует WSJ аналитиков ANZ Research. Как отмечают аналитики, цены на промышленный металл также толкаются вверх ожиданиями дополнительной господдержки экономики Китая, которая будет стимулировать внутренний спрос на медь.
16:31 08.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Производство меди
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник достигли исторического максимума, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные биржи.
В ходе торгов понедельника цена на медь на LME достигала отметки в 11 771 долларов за тонну, что стало новым рекордом, пишет газета.
"Дефицит предложения продолжает вызывать панические закупки", - цитирует WSJ аналитиков ANZ Research.
Как отмечают аналитики, цены на промышленный металл также толкаются вверх ожиданиями дополнительной господдержки экономики Китая, которая будет стимулировать внутренний спрос на медь.
