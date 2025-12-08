https://1prime.ru/20251208/wsj-865326606.html
Стоимость меди достигла исторического максимума
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник достигли исторического максимума, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные биржи. В ходе торгов понедельника цена на медь на LME достигала отметки в 11 771 долларов за тонну, что стало новым рекордом, пишет газета. "Дефицит предложения продолжает вызывать панические закупки", - цитирует WSJ аналитиков ANZ Research. Как отмечают аналитики, цены на промышленный металл также толкаются вверх ожиданиями дополнительной господдержки экономики Китая, которая будет стимулировать внутренний спрос на медь.
