Зеленский сменил тему после критики Трампа - 08.12.2025
Политика
Зеленский сменил тему после критики Трампа
16:08 08.12.2025 (обновлено: 16:23 08.12.2025)
 
Зеленский сменил тему после критики Трампа

Зеленский после критики Трампа перевел разговор на гарантии безопасности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после критики со стороны президента США Дональда Трампа о том, что он не прочитал предложения по мирному урегулированию, опять перевел разговор на выпрашивание гарантий безопасности Украине.
Ранее Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
"Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ... что будут делать наши партнеры (в случае якобы возможного возобновления конфликта - ред.)", - сказал Зеленский агентству Блумберг после указания в материале о критике Трампа.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за слов Трампа
