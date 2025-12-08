Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского - 08.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865327823.html
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского - 08.12.2025, ПРАЙМ
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского
Владимир Зеленский, отправившийся за границу для участия в переговорах, всеми способами уклоняется от единственного реального способа достижения мира, отметил... | 08.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-08T16:57+0300
2025-12-08T16:57+0300
спецоперация на украине
украина
киев
москва
владимир зеленский
эммануэль макрон
фридрих мерц
рада
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отправившийся за границу для участия в переговорах, всеми способами уклоняется от единственного реального способа достижения мира, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Путь к реальному миру проходит не через бесконечные турне и показательные встречи, а через прямые переговоры в Москве. Все остальное — клоунада для внешнего наблюдателя и попытка продлить свое политическое существование", — написал он.По мнению Дмитрука, Украина "никогда не станет сильным государством", так как полагается на помощь Запада.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США касательно урегулирования на Украине. Позже пресс-служба НАТО подтвердила проведение встречи Владимира Зеленского с лидерами евроинститутов в Брюсселе 8 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен принять решение и начать переговоры, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается из-за наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и рискованно.
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy--865325024.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865322154.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, москва, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, рада, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Рада, НАТО
16:57 08.12.2025
 
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского

Дмитрук: Зеленский избегает единственного реального пути к миру на Украине

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отправившийся за границу для участия в переговорах, всеми способами уклоняется от единственного реального способа достижения мира, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Путь к реальному миру проходит не через бесконечные турне и показательные встречи, а через прямые переговоры в Москве. Все остальное — клоунада для внешнего наблюдателя и попытка продлить свое политическое существование", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Зеленский сменил тему после критики Трампа
16:08
По мнению Дмитрука, Украина "никогда не станет сильным государством", так как полагается на помощь Запада.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США касательно урегулирования на Украине.
Позже пресс-служба НАТО подтвердила проведение встречи Владимира Зеленского с лидерами евроинститутов в Брюсселе 8 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен принять решение и начать переговоры, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается из-за наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и рискованно.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
15:40
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевМОСКВАВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФридрих МерцРадаНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала