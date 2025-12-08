https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865327823.html

"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, отправившийся за границу для участия в переговорах, всеми способами уклоняется от единственного реального способа достижения мира, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Путь к реальному миру проходит не через бесконечные турне и показательные встречи, а через прямые переговоры в Москве. Все остальное — клоунада для внешнего наблюдателя и попытка продлить свое политическое существование", — написал он.По мнению Дмитрука, Украина "никогда не станет сильным государством", так как полагается на помощь Запада.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США касательно урегулирования на Украине. Позже пресс-служба НАТО подтвердила проведение встречи Владимира Зеленского с лидерами евроинститутов в Брюсселе 8 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен принять решение и начать переговоры, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается из-за наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и рискованно.

