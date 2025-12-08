Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
21:51 08.12.2025
 
"Что делает?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском

Санчес усомнился в разумности действий Зеленского в разгар СВО на Украине

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский участвует в переговорах, которые не имеют никакого значения, в то время как Россия ведёт активные наступательные действия по всей линии фронта, обратил внимание журналист Рик Санчес в своем аккаунте в социальной сети X.
"В настоящее время Зеленский говорит о мире и тешит свое самолюбие на Даунинг-стрит. Европа больше не играет важной роли, как ясно дал понять (американский лидер Дональд — Прим. ред.) Трамп. Что же тогда делает Зеленский с (премьер-министром Киром — Прим. ред.) Стармером и (президентом Франции Эммануэлем — Прим. ред.) Макроном?" — поинтересовался он.
Журналист также подчеркнул, что Россия продолжает активно наступать по всей линии фронта.
Эммануэль Макрон ранее сообщил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжат координацию действий в Лондоне на фоне недавних переговоров между Киевом и США по вопросам урегулирования ситуации.

В конце ноября Белый дом сообщил о разработке нового предложения по урегулированию конфликта на Украине. По информации зарубежных изданий, план включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных наносить удары вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались изменения к американскому предложению. Сообщается, что они затрагивают численность украинской армии, контроль над Запорожской АЭС, вопросы о размещении сил НАТО на Украине, принадлежности территорий и другие аспекты.
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, первоначальный мирный план США может служить основой для будущих соглашений, однако он подчеркнул необходимость тщательной проработки каждого его пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Москву, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
