"Под порошком". В Сети набросились на Зеленского из-за визита в Лондон
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Странное поведение Владимира Зеленского во время его визита в Лондон напугало кота Ларри и привлекло внимание пользователей соцсети X.
"Опять под волшебным белым порошком. Опять", — написал комментатор.
"Зеленский продолжает ездить во Францию, Великобританию, Германию каждую неделю. Это уже не имеет значения, эти европейские страны больше ничего не могут сделать. Но если он приезжает не в поисках мира, а за деньгами...", — отметил другой.
"Клоувенский больше переживает за кота, чем за умирающих украинцев", — подчеркнул еще один пользователь.
"Зеленский едет в Лондон и Брюссель "в поисках мира", но не ищет его там, где это действительно важно — в своей собственной стране или с лидерами, которые искренне хотят мира, такими как Дональд Трамп, Владимир Путин и некоторые другие. Вместо этого он бежит к тем, кто постоянно говорит о конфликте, и кто заинтересован в его затягивании", — заключили читатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжат координацию действий в Лондоне в свете недавних американско-украинских переговоров по урегулированию.
Во время трансляции с Даунинг-стрит, которую вела газета Times, было видно, что главный страж резиденции — кот Ларри — не последовал за Стармером и Зеленским внутрь. Кот отпрыгнул от двери, когда они приблизились, хотя до этого сидел и терпеливо ждал её открытия. На кадрах также видно, что Зеленский показывал на кота и что-то говорил Стармеру.
