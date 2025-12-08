Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Под порошком". В Сети набросились на Зеленского из-за визита в Лондон - 08.12.2025
Спецоперация на Украине
"Под порошком". В Сети набросились на Зеленского из-за визита в Лондон
Странное поведение Владимира Зеленского во время его визита в Лондон напугало кота Ларри и привлекло внимание пользователей соцсети X.
2025-12-08T22:05+0300
2025-12-08T22:21+0300
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Странное поведение Владимира Зеленского во время его визита в Лондон напугало кота Ларри и привлекло внимание пользователей соцсети X."Опять под волшебным белым порошком. Опять", — написал комментатор."Зеленский продолжает ездить во Францию, Великобританию, Германию каждую неделю. Это уже не имеет значения, эти европейские страны больше ничего не могут сделать. Но если он приезжает не в поисках мира, а за деньгами...", — отметил другой."Клоувенский больше переживает за кота, чем за умирающих украинцев", — подчеркнул еще один пользователь."Зеленский едет в Лондон и Брюссель "в поисках мира", но не ищет его там, где это действительно важно — в своей собственной стране или с лидерами, которые искренне хотят мира, такими как Дональд Трамп, Владимир Путин и некоторые другие. Вместо этого он бежит к тем, кто постоянно говорит о конфликте, и кто заинтересован в его затягивании", — заключили читатели.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжат координацию действий в Лондоне в свете недавних американско-украинских переговоров по урегулированию. Во время трансляции с Даунинг-стрит, которую вела газета Times, было видно, что главный страж резиденции — кот Ларри — не последовал за Стармером и Зеленским внутрь. Кот отпрыгнул от двери, когда они приблизились, хотя до этого сидел и терпеливо ждал её открытия. На кадрах также видно, что Зеленский показывал на кота и что-то говорил Стармеру.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
лондон, франция, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп
Спецоперация на Украине, ЛОНДОН, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Трамп
22:05 08.12.2025 (обновлено: 22:21 08.12.2025)
 

"Под порошком". В Сети набросились на Зеленского из-за визита в Лондон

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Странное поведение Владимира Зеленского во время его визита в Лондон напугало кота Ларри и привлекло внимание пользователей соцсети X.
"Опять под волшебным белым порошком. Опять", — написал комментатор.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине
19:39
"Зеленский продолжает ездить во Францию, Великобританию, Германию каждую неделю. Это уже не имеет значения, эти европейские страны больше ничего не могут сделать. Но если он приезжает не в поисках мира, а за деньгами...", — отметил другой.
"Клоувенский больше переживает за кота, чем за умирающих украинцев", — подчеркнул еще один пользователь.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"Что делает?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском
21:51
"Зеленский едет в Лондон и Брюссель "в поисках мира", но не ищет его там, где это действительно важно — в своей собственной стране или с лидерами, которые искренне хотят мира, такими как Дональд Трамп, Владимир Путин и некоторые другие. Вместо этого он бежит к тем, кто постоянно говорит о конфликте, и кто заинтересован в его затягивании", — заключили читатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжат координацию действий в Лондоне в свете недавних американско-украинских переговоров по урегулированию.
Во время трансляции с Даунинг-стрит, которую вела газета Times, было видно, что главный страж резиденции — кот Ларри — не последовал за Стармером и Зеленским внутрь. Кот отпрыгнул от двери, когда они приблизились, хотя до этого сидел и терпеливо ждал её открытия. На кадрах также видно, что Зеленский показывал на кота и что-то говорил Стармеру.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
"В Москве". Депутат Рады сделал громкое заявление о планах Зеленского
16:57
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеЛОНДОНФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ЗеленскийКир СтармерДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала