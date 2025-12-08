Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб сделал странное заявление после визита Зеленского в Лондон
Спецоперация на Украине
Стубб сделал странное заявление после визита Зеленского в Лондон
Стубб сделал странное заявление после визита Зеленского в Лондон
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне был достигнут прогресс в... | 08.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне был достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине, однако подчеркнул, что потребуется "больше времени". "Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. &lt;…&gt; Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США", — написал он в соцсети X. Стубб добавил, что в ходе переговорного процесса "самые сложные вопросы требуют больше всего времени". В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит американских представителей в Россию был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила рассматривать их отдельно. Как подчеркнул российский лидер, первоначальный мирный план Вашингтона может стать основой для будущих соглашений, однако необходимо детально проработать каждый его пункт.
Стубб сделал странное заявление после визита Зеленского в Лондон

Стубб заявил о прогрессе по Украине после переговоров европейских лидеров с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне был достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине, однако подчеркнул, что потребуется "больше времени".
"Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США", — написал он в соцсети X.
Стубб добавил, что в ходе переговорного процесса "самые сложные вопросы требуют больше всего времени".
В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит американских представителей в Россию был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила рассматривать их отдельно.
Как подчеркнул российский лидер, первоначальный мирный план Вашингтона может стать основой для будущих соглашений, однако необходимо детально проработать каждый его пункт.
