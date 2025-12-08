https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865339742.html
Стубб сделал странное заявление после визита Зеленского в Лондон
2025-12-08T22:21+0300
2025-12-08T22:21+0300
2025-12-08T22:21+0300
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне был достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине, однако подчеркнул, что потребуется "больше времени". "Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США", — написал он в соцсети X. Стубб добавил, что в ходе переговорного процесса "самые сложные вопросы требуют больше всего времени". В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит американских представителей в Россию был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила рассматривать их отдельно. Как подчеркнул российский лидер, первоначальный мирный план Вашингтона может стать основой для будущих соглашений, однако необходимо детально проработать каждый его пункт.
