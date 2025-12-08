https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865339742.html

Стубб сделал странное заявление после визита Зеленского в Лондон

2025-12-08T22:21+0300

2025-12-08T22:21+0300

2025-12-08T22:21+0300

спецоперация на украине

лондон

украина

сша

владимир зеленский

александр стубб

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606184_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_066465dc31c326a311b0ac6911b16d83.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на переговорах между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне был достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине, однако подчеркнул, что потребуется "больше времени". "Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США", — написал он в соцсети X. Стубб добавил, что в ходе переговорного процесса "самые сложные вопросы требуют больше всего времени". В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит американских представителей в Россию был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила рассматривать их отдельно. Как подчеркнул российский лидер, первоначальный мирный план Вашингтона может стать основой для будущих соглашений, однако необходимо детально проработать каждый его пункт.

лондон

украина

сша

2025

