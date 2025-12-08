Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Британию

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
2025-12-08T22:41+0300
2025-12-08T22:41+0300
спецоперация на украине
украина
бельгия
европа
урсула фон дер ляйен
ес
euroclear
замороженные российские активы
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в социальной сети X, что у Европы и Украины больше нет возможности откладывать вопрос изъятия замороженных российских активов. "Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны", — утверждает она.Глава Еврокомиссии вновь подчеркнула стремление Европы изъять замороженные российские активы для оказания поддержки Киеву, однако добавила, что вопрос репарационного кредита является "сложным". В понедельник глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся замороженные активы российского Центробанка в ЕС, Валери Урбен сообщила, что предложение о репарационном кредите для Украины за счёт российских активов — это "неизведанная территория", представляющая риск для финансовой стабильности. По её словам, другие центральные банки, хранящие свои резервы в Euroclear, уже начали задаваться вопросами о безопасности своих депозитов. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее сообщал, что страна не будет использовать замороженные активы российского Центробанка для кредита Украине без гарантии со стороны ЕС и отказывается поддаваться давлению в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его страна нуждается в чётких и надёжных гарантиях от европейских стран для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов в качестве основы для кредита Украине. Ситуация с российскими активами После начала специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем — Euroclear, расположенной в Бельгии. Брюссель, пообещав помогать Киеву столько, сколько потребуется, истощил свои имеющиеся ресурсы, а предоставлять дополнительные средства из собственных бюджетов страны ЕС не желают. На этом фоне Еврокомиссия пытается добиться согласия от Бельгии на использование российских активов. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые рассматриваются как так называемый репарационный кредит, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "возместит ей материальный ущерб". В ответ на это Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы размещаются на специальных счетах типа "С". Вывод средств с них возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии.
22:41 08.12.2025
 
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Британию

Фон дер Ляйен заявила об острой необходимости изъять российские активы как можно скорее

© AP Photo / Jean-Francois Badias Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в социальной сети X, что у Европы и Украины больше нет возможности откладывать вопрос изъятия замороженных российских активов.
"Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны", — утверждает она.
Глава Еврокомиссии вновь подчеркнула стремление Европы изъять замороженные российские активы для оказания поддержки Киеву, однако добавила, что вопрос репарационного кредита является "сложным".
В понедельник глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся замороженные активы российского Центробанка в ЕС, Валери Урбен сообщила, что предложение о репарационном кредите для Украины за счёт российских активов — это "неизведанная территория", представляющая риск для финансовой стабильности. По её словам, другие центральные банки, хранящие свои резервы в Euroclear, уже начали задаваться вопросами о безопасности своих депозитов.
Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее сообщал, что страна не будет использовать замороженные активы российского Центробанка для кредита Украине без гарантии со стороны ЕС и отказывается поддаваться давлению в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его страна нуждается в чётких и надёжных гарантиях от европейских стран для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов в качестве основы для кредита Украине.
Ситуация с российскими активами

После начала специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем — Euroclear, расположенной в Бельгии.
Брюссель, пообещав помогать Киеву столько, сколько потребуется, истощил свои имеющиеся ресурсы, а предоставлять дополнительные средства из собственных бюджетов страны ЕС не желают. На этом фоне Еврокомиссия пытается добиться согласия от Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые рассматриваются как так называемый репарационный кредит, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "возместит ей материальный ущерб".
В ответ на это Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы размещаются на специальных счетах типа "С". Вывод средств с них возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии.
Спецоперация на Украине УКРАИНА БЕЛЬГИЯ ЕВРОПА Урсула фон дер Ляйен ЕС Euroclear замороженные российские активы
 
 
