Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Британию

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в социальной сети X, что у Европы и Украины больше нет возможности откладывать вопрос изъятия замороженных российских активов. "Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны", — утверждает она.Глава Еврокомиссии вновь подчеркнула стремление Европы изъять замороженные российские активы для оказания поддержки Киеву, однако добавила, что вопрос репарационного кредита является "сложным". В понедельник глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся замороженные активы российского Центробанка в ЕС, Валери Урбен сообщила, что предложение о репарационном кредите для Украины за счёт российских активов — это "неизведанная территория", представляющая риск для финансовой стабильности. По её словам, другие центральные банки, хранящие свои резервы в Euroclear, уже начали задаваться вопросами о безопасности своих депозитов. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее сообщал, что страна не будет использовать замороженные активы российского Центробанка для кредита Украине без гарантии со стороны ЕС и отказывается поддаваться давлению в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его страна нуждается в чётких и надёжных гарантиях от европейских стран для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов в качестве основы для кредита Украине. Ситуация с российскими активами После начала специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем — Euroclear, расположенной в Бельгии. Брюссель, пообещав помогать Киеву столько, сколько потребуется, истощил свои имеющиеся ресурсы, а предоставлять дополнительные средства из собственных бюджетов страны ЕС не желают. На этом фоне Еврокомиссия пытается добиться согласия от Бельгии на использование российских активов. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые рассматриваются как так называемый репарационный кредит, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "возместит ей материальный ущерб". В ответ на это Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы размещаются на специальных счетах типа "С". Вывод средств с них возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии.

