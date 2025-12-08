https://1prime.ru/20251208/zjat-865305191.html
СМИ: зять Трампа присоединился к переговорам с Россией по Украине
СМИ: зять Трампа присоединился к переговорам с Россией по Украине - 08.12.2025
СМИ: зять Трампа присоединился к переговорам с Россией по Украине
Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Россией по Украине для отдельного докладывания об их ходе и итогах главе Белого дома, высказал... | 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Россией по Украине для отдельного докладывания об их ходе и итогах главе Белого дома, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Полагаю, он был еще одной парой глаз, которая смогла вернуться в США и подтвердить своему тестю (президенту США Дональду Трампу – ред.) озвученные российской стороной взгляды", - считает собеседник агентства.
По его оценке, как Кушнер, так и Уиткофф принимают участие в информировании Трампа о российской позиции.
"Также допускаю, что Кушнер привлечен с расчетом на возможные деловые сделки. Он мог бы выступить представителем бизнес-интересов семьи Трампа" - добавил Джонсон.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
СМИ: зять Трампа присоединился к переговорам с Россией по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зять Трампа Кушнер присоединился к переговорам по Украине
