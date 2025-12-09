https://1prime.ru/20251209/avtostat-865359028.html
В России вырос объем импорта автомобилей с пробегом из Китая
В России вырос объем импорта автомобилей с пробегом из Китая
2025-12-09T12:39+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России из Китая в ноябре 2025 года вырос почти в 2,5 раза и составил 10 949 единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В ноябре текущего года из Китая в Россию ввезено 10 949 легковых автомобилей (с пробегом - ред.). Это почти в 2,5 раза (+145%) больше, чем в ноябре прошлого года (4 468 штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Самыми популярными ввозимыми марками авто в последний месяц осени стали японская Toyota (ввезено 1 814 штук), немецкий Volkswagen (1 758 автомобилей), японская Honda (1 261 экземпляр) и немецкие BMW (752 авто) и Audi (670 штук). Лидерами среди моделей стали Toyota Corolla (493 авто) и RAV4 (413 штук), а также BMW X3 (315 экземпляров), Honda Breeze (299 автомобилей) и Mitsubishi Outlander (279 штук). За 11 месяцев текущего года в Россию из КНР импортировано 69,3 тысячи легковушек с пробегом, что в 3,7 раза больше показателя января-ноября 2024 года, добавил Целиков.
