На Западе жестко высказались после слов Зеленского о Донбассе - 09.12.2025
Спецоперация на Украине
На Западе жестко высказались после слов Зеленского о Донбассе
2025-12-09T17:25+0300
2025-12-09T17:26+0300
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский может в любой момент принять решение об отводе украинских войск из Донбасса."Мысль о том, что Зеленский якобы не может оставить Донбасс, смехотворна. От него ждут, что он прикажет своим войскам уйти с этой территории. Он может сделать это прямо сейчас", — написал эксперт.На днях агентство УНИАН сообщило, что Зеленский вновь отказался от территориальных уступок. В интервью для Bloomberg в понедельник он уточнил, что в переговорах об урегулировании конфликта в Украине пока не достигнута единая позиция по будущему Донбасса.Согласно информации зарубежной прессы, американская инициатива предполагает передачу контроля над Донбассом Москве, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений, которые могу бить вглубь России.Портал Axios во вторник сообщил, что территориальные условия американского плана по урегулированию ситуации в Украине стали более жесткими. Источник портала отметил, что с точки зрения Киева, условия ухудшились после встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Москве. Он также добавил, что в новой версии мирного предложения остался нерешенным вопрос гарантий безопасности.
17:25 09.12.2025 (обновлено: 17:26 09.12.2025)
 
На Западе жестко высказались после слов Зеленского о Донбассе

Кошкович: Зеленский может вывести украинское войска из Донбасса прямо сейчас

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский может в любой момент принять решение об отводе украинских войск из Донбасса.
"Мысль о том, что Зеленский якобы не может оставить Донбасс, смехотворна. От него ждут, что он прикажет своим войскам уйти с этой территории. Он может сделать это прямо сейчас", — написал эксперт.
В Раде рассказали, чем Зеленский взбесил США
На днях агентство УНИАН сообщило, что Зеленский вновь отказался от территориальных уступок. В интервью для Bloomberg в понедельник он уточнил, что в переговорах об урегулировании конфликта в Украине пока не достигнута единая позиция по будущему Донбасса.
Согласно информации зарубежной прессы, американская инициатива предполагает передачу контроля над Донбассом Москве, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений, которые могу бить вглубь России.
Портал Axios во вторник сообщил, что территориальные условия американского плана по урегулированию ситуации в Украине стали более жесткими. Источник портала отметил, что с точки зрения Киева, условия ухудшились после встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Москве. Он также добавил, что в новой версии мирного предложения остался нерешенным вопрос гарантий безопасности.
На Западе раскрыли задумку Зеленского в отношении Трампа
