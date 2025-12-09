https://1prime.ru/20251209/donbass-865371312.html

На Западе жестко высказались после слов Зеленского о Донбассе

На Западе жестко высказались после слов Зеленского о Донбассе - 09.12.2025, ПРАЙМ

На Западе жестко высказались после слов Зеленского о Донбассе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский может в любой момент принять решение об отводе... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T17:25+0300

2025-12-09T17:25+0300

2025-12-09T17:26+0300

спецоперация на украине

донбасс

украина

москва

владимир зеленский

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский может в любой момент принять решение об отводе украинских войск из Донбасса."Мысль о том, что Зеленский якобы не может оставить Донбасс, смехотворна. От него ждут, что он прикажет своим войскам уйти с этой территории. Он может сделать это прямо сейчас", — написал эксперт.На днях агентство УНИАН сообщило, что Зеленский вновь отказался от территориальных уступок. В интервью для Bloomberg в понедельник он уточнил, что в переговорах об урегулировании конфликта в Украине пока не достигнута единая позиция по будущему Донбасса.Согласно информации зарубежной прессы, американская инициатива предполагает передачу контроля над Донбассом Москве, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений, которые могу бить вглубь России.Портал Axios во вторник сообщил, что территориальные условия американского плана по урегулированию ситуации в Украине стали более жесткими. Источник портала отметил, что с точки зрения Киева, условия ухудшились после встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Москве. Он также добавил, что в новой версии мирного предложения остался нерешенным вопрос гарантий безопасности.

https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865369491.html

https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865369178.html

донбасс

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, всу